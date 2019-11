Netto åbner ny butik: Så er datoen klar

AALBORG:Butikken har været længe undervejs. Men nu er Netto klar til at afsløre datoen for åbningen af den helt nye butik i Tornhøjscentret.

Fra 27. november kan borgerne i Aalborg Ø nemlig gå på opdagelse i de nybyggede lokaler på Tornhøjvej.

Butikken, som har et salgsareal på knap 1000m2, får det samme nye koncept, som Salling Group i de her år ruller ud over landets Netto-forretninger. Den får en moderne indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt samt nemme måltider.

Chef for den nye butik bliver Katrine Kjærgaard, der har været ansat i supermarkedskæden siden 2014. Hun begyndte sin karriere i Salling Group som ungarbejder i Bilka i Skalborg og blev i 2012 udlært som trainee samme sted før hun skiftede til Netto. Siden foråret har hun været butikschef i Netto i Lindholm, så det er en erfaren butikschef, som kunderne vil møde.

Butikken på Tornhøjvej er en af i alt 70 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2019.