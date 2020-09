Revisionskontoret Vest bliver en del af Brandt

THY-MORS:Revisionskontoret Vest med kontorer i Holstebro og Vinderup bliver med virkning pr. 1. september en del af BRANDT revision & rådgivning. Det betyder at Revisionskontoret Vest skifter navn til BRANDT, og at alle medarbejdere fortsætter på samme adresser som hidtil, fremgår det af en pressemeddelelse.

Dermed byder BRANDT byde velkommen til 18 ny kolleger, hvoraf statsautoriseret revisor Anders Holdgaard Jensen og registreret revisor Lotte Thomsen indtræder som partnere i BRANDT. Om beslutningen fortæller de:

- Vi er meget glade for, at vi nu bliver en del af BRANDT. Som led i overdragelsen indgår alle medarbejderne, og derfor vil kunderne ikke opleve væsentlige ændringer, da den daglige kontaktperson er den samme. Ved overgangen til BRANDT vil vi udover at få styrket vores faglige netværk, ligeledes få et stærkt bagland af specialister, som vi og virksomhederne kan trække på.

BRANDT blev grundlagt i 1955 i Thisted, og har efter sammenlægningen kontorer i Holstebro, Vinderup, København, Aarhus, Esbjerg, Kolding, Skive, Fredericia, Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Hurup og Hanstholm.

Hos BRANDT glæder bestyrelsesformand Niels Brandt sig over sammenlægningen:

- Vi er i BRANDT kendt for nærværende og personlig service, og vi lægger vægt på at yde værdiskabende rådgivning til vores kunder. Det er nøgleord, og derfor har det også været vigtigt i processen omkring udvidelse af vores aktiviteter i Jylland, at vi kunne finde en samarbejdspartner, som har samme værdisæt. Det føler vi, at Revisionskontoret Vest har, siger han.