SACKit vil hjælpe byens butikker gennem krisen

AALBORG:De er kendt for at lave karakteristiske møbler og højttalere. Men nu går designvirksomheden SACKit også ind i kampen for at redde Aalborgs butikker.

For der er meget stille i byens gågader i disse uger. Mange butikker holder lukket, og der er langt mellem kunderne.

Også hos SACKit selv er økonomien ekstremt hårdt ramt. Derfor har Kristoffer Glerup, der er CEO i virksomheden, tænkt alternativt.

- Vi har kort fortalt besluttet at forære alle vores kunder et gavekort til Aalborg City på 25 procent af det beløb, de handler hos os for. Så for hver f.eks. 1000 kr., man handler hos Sackit for, får man tilsendt et gavekortbevis på 250 kr. til Aalborg City, siger han i en pressemeddelelse.

Kristoffer Glerup understreger samtidig, at han ville ønske, SACKit kunne hjælpe i hele landet, men har valgt at fokusere lokalt i håb om, at det bedre vil kunne mærkes.

Her gav Aalborg Citys gavekort-setup en unik mulighed for at koble systemerne sammen og realisere idéen inden for få dage.

Kristoffer Glerup, der er stifter af og direktør for SACKit, håber ideen vil blive kopieret af andre virksomheder. Arkivfoto: Matthew David Burnett

Hos Aalborg City er man meget taknemmelige for omtanken og sætter pris på al støtte i øjeblikket.

- Det er en fortvivlende situation for detailhandlen. Butikker, caféer, kulturtilbud osv. er jo noget af det, der skaber liv og atmosfære i en by og giver en lyst til at bo og leve der, siger direktør Flemming Thingbak og tilføjer, at han synes, det er et supersympatisk tiltag fra virksomheden.

Gavekortet er gyldigt i de ca. 150 butikker, spise- og oplevelsessteder, der er medlem af foreningen og kan indløses, når det igen bliver muligt at shoppe og nyde en kop kaffe eller en god frokost i Aalborg centrum.

Normalt er designfirmaer ikke meget for kopister, men denne gang ser SACKit meget gerne, at idéen om at give noget ekstra til egne kunder og samtidig hjælpe den trængte, lokale detailhandel bliver grebet af andre virksomheder, der også trænger til et omsætningsboost.

- Vi kommer kun gennem det her ved at hjælpe hinanden, og vi håber og tror, at gode tiltag vil inspirere til andre gode tiltag, så vi hjælper og støtter hinanden gennem denne tid, som er svær for alle virksomheder, siger Kristoffer Glerup.