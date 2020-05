Salling hitter på nettet

AALBORG:Det kan godt være, at de to stormagasiner i Aalborg og Aarhus har været lukket i ugevis.

Men vi har på ingen måde glemt Salling-navnet.

- Det er meget markant, siger Lars Højgaard, der er direktør for indkøb og e-handel i Salling.

De seneste uger har han kunnet notere sig en enorm interesse for at købe blandt andet boligting og skønhedsprodukter på Sallings hjemmeside. Alene i april er væksten på salling.dk på mere end 300 procent sammenlignet med sidste år.

- Vi har kunnet se en opadgående tendens siden julehandlen, men det er blevet meget signifikant under nedlukningen, og de 300 procent var helt uventet, siger han.

Det er kosmetik, hudpleje og design, der er de store hit, når vi lægger varer i den virtuelle indkøbskurv i disse uger.

- Jeg gætter på, at når man går hjemme, så synes mange, de vil forkæle sig selv lidt, og det er derfor, det er de varegrupper, der er populære, påpeger Lars Højgaard og tilføjer, at væksten på hjemmesiden også er ekstra markant set i lyset af, at salling.dk endnu ikke sælger tøj.

Salling satser på onlinehandlen og vil lægge flere varegrupper op. Foto: Martin Damgård

Vil have flere varegrupper

Onlinekunderne kommer fra det meste af landet.

Selv om Salling kun er fysisk repræsenteret i Jylland, så ligger en tredjedel af netsalget normalt i Storkøbenhavn. Her i coronatiden skyldes væksten dog primært, hvad Lars Højgaard kalder nærkunder, altså kunder fra Aalborg og Aarhus-området.

- Det er dejligt, for jeg tror, at det hænger sammen med en loyalitet overfor vores butikker. Salling har stor betydning, rent lokalt, og vi ved, at mange savner at kunne besøge varehusene, fastslår han.

Salling har netop for første gang afviklet Rivegilde kun på nettet. Og det er gået over al forventning.

- Vi har selvfølgelig haft nogle forventninger, og de er indfriet tredobbelt. Vi har haft rigtig travlt, lyder det med smil i stemmen fra e-handelsdirektøren.

Under alle omstændigheder har han og hans kolleger kunnet hente en masse læring i de seneste hektiske uger.

Lars Højgaard har derfor også en forventning om, at væksten på salling.dk kommer til at fortsætte - også når stormagasinerne engang igen får lov at åbne.

For man er i gang med en længerevarende strategi på onlinehandlen, og den betyder blandet andet, at vi i fremtiden får mange flere varer at vælge mellem på nettet.

- Vi vil løbende lægge flere varegrupper op, siger han og nævner børnetøj, som noget af det, vi i fremtiden vil kunne klikke hjem på Sallings hjemmeside.