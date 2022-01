"Skuffet og snydt": Brugere raser over skuffende julekalender

AALBORG:Der bliver ikke sparet på gloserne, når de skuffede danskere skal sætte ord på deres oplevelse med den nye App-julekalender DinJulekalender, som vi skrev om i november .

Det lykkedes for de unge aalborg-iværksættere Emil Kjær og Alexander Søe Larsen at sælge omkring 2000 julekalendere på landsplan. Men flere af køberne havde ikke en oplevelse af, at julemanden kom og overøste dem med gaver og unikke gavekort de 24 dage op til juleaften, som de var blevet lovet.

Så nu raser brugerne af julekalenderen ud på både Trustpilot og i et kommentarfelt på DinJulekalenders facebookside:

- Man føler sig mest bare skuffet og snydt. Den første uge har ikke haft en eneste ting, hvor jeg ikke selv skulle have penge op af lommen for at 'få min gave', skriver Rikke Skovhus Madsen på Trustpilot, og en bruger med navnet Martin stemmer i:

- Hvis man ikke blev fattigere af december, så kommer DinJulekalender da og ruinerer dig fuldstændig. Dårligt koncept, der forlanger, at du bruger penge hver dag. Det er blot en masse rabatkuponer. Med lidt snilde havde man kunne gøre konceptet fedt. Det fejler dog totalt. Skuffende og ikke pengene værd. Ydermere er koderne ikke unikke og kan bruges af enhver, skriver han.

Screenshot fra Trustpilot, hvor DinJulekalender har fået 27 anmeldelser med kun en enkelt stjerne.

Og netop skuffelse er faktisk den følelse, der går igen hos mange af brugerne, som beskriver, hvordan de havde set frem til julekalenderen, som flere roser for at være en rigtig god ide - omend kalenderen ikke var så god i praksis.

Camilla Thune Schou Hansen har kommenteret på det seneste opslag på facebooksiden:

- Vi har valgt at købe denne julekalender til både os selv og vores 2 teenagedøtre. Vi troede, at der ville være gaver bag disse låger og ikke at vi skulle betale yderligere for nærmest hver ting. Kan vi lægge vores 4 gavekort sammen til den samme butik? Ellers får vi intet ud af denne kalender!, skriver hun.

Camilla Thune Schou Hansen ærgrer sig over, at hun har købt julekalenderen til sine teenage-piger som slet ikke fik noget ud af den. Screenshot fra seneste opslag på Facebook.

Men det er der ikke mulighed for, og det efterlader hele familien skuffede. De havde ikke lagt så meget i løftet om dyre gaver - de forventede måske en kop kaffe på en café, et par sokker der kunne afhentes et sted eller måske en gratis adgang til Aalborg-tårnet, fortæller hun, da Aalborg:nu spørger ind til familiens oplevelse med julekalenderen.

- Vi kunne godt regne ud, at der nok ikke ville være for 3000 beløbsmæssigt, når den trods alt kun kostede 129. Men vi havde da på ingen måde forudset, at vi hver dag, vi åbnede en låge skulle have penge op af lommen, nogle gange ret mange for at kunne få sin ”gave”, forklarer hun.

Så familien fik ingenting ud af deres kalenderkøb - det blev simpelthen for dyrt. Og det efterlader familien skuffede og med en følelse af at være blevet godt og grundigt snydt.

- Det er selvfølgelig et first world problem, men super ærgerligt at sidde med et par teenagetøser som følte sig snydt hver dag, forklarer Camilla.

Har taget arbejdshandskerne på

Både i kommentarsporet på Facebook, på Trustpilot og i indbakken på supportmailen er julekalenderens ophavsmænd hurtige til at svare på den feedback, de får. Og det betyder, at de allerede har trukket arbejdshandskerne på, fortæller Emil Kjær, som er en af partnerne bag DinJulekalender.

Han anerkender, at nogle af deres brugere føler sig snydt, men han anerkender ikke, at der er sket en fejl fra DinJulekalenders side. Selvom det er deres ide, deres platform og deres markedsføring, så er gaverne er faktisk kalenderpartnerens ansvar, forklarer han.

- Vi har lovet 24 gaver, og vores brugere har fået 24 gaver. Det er altid tricky, når man har en tredjepart med, som vi har med vores kalenderpartnere, for vores ansvar er alene at levere gavekortet, og så er det butikkens ansvar, at du kan købe noget med gavekortet, mener han.

Det var der i julekalenderen DinJulekalender er en app-julekalender, hvor du er garanteret gaver og gavekort til en værdi af 3799 kroner. Julekalenderen kostede 249 kroner, men var på tilbud til henholdsvis 129 og 149 i oktober og november. 15 ud af 24 dage gemte der sig gavekort/rabatkoder til webshops, hvor brugeren selv skulle betale fragt og i adskillige tilfælde var der ikke mulighed for at købe varer for gavekortets værdi. Skulle indehaveren af julekalenderen have noget ud af de 15 dage med webshops ville mindsteprisen baseret på fragtpriser, billigste varer og købsbetingelser lande på 2786 kroner i alt. Som den eneste webshop kan du hos SackIt købe en gave til gavekortets pris og få den leveret uden fragtomkostninger. Du kan også hente drinks på Heidis Bierbar uden ekstra omkostninger. 6 ud af 24 dage modtog brugeren en mulighed for at oprette abonnement til en fordelagtig pris. Her er tre af dem helt gratis, mens de sidste tre kræver merkøb. Det løber op i 622 kroner for de billigste muligheder. I alt skal brugeren altså hoste op med 3408 kroner, bestille mad på Waiteer og købe drinks via Nightpay for at få noget ud af samtlige 24 låger i julekalenderen. VIS MERE

Han og Alexander Søe Larsen har modtaget omkring 30 mails fra skuffede forbrugere, og han forsikrer om, at makkerparret arbejder på højtryk for at finde på bedre løsninger til næste år.

Blandt andet vil de gerne at flere af gaverne kan afhentes et fysisk sted, at flere kalenderpartnere står for fragten og at større landsdækkende virksomheder kommer med i kalenderen - men det har været svært at få de helt store aktører med, som en helt nyopstartet virksomhed.

- Vi har trukket arbejdshandskerne på, så snart der dukkede et problem op foran os, og det vil vi især også gøre til næste år, og det vil dem, som har følt sig utilfredse komme til at bemærke, lover Emil Kjær.

Han fastholder, at han har oplevet væsentligt mere positiv feedback end den negative. Det er dog de skuffede kommentarer, der fylder mest på Instagram, Facebook og Trustpilot .