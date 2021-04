Stop madspild: Wefood åbner butik i Aalborg

AALBORG:De er allerede voldsomt populære i Aarhus og København, og snart kan du også gå i et minisupermarked her i Aalborg og købe overskudsmad, tøj og sko.

Til sommer åbner nemlig en Wefood-forretning på Godsbanen som nabo til Rema 1000.

- Aalborg er en stor by med mange unge, og der sker en masse. Vi har længe ledt efter den rette placering til vores butik, den er jeg helt sikker på, vi har fundet nu, siger Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Det er hjælpeorganisationen, der driver butikskæden, der de seneste fem år har slået sig op på primært at sælge madvarer med f.eks. beskadiget emballage, forkert mærkning eller varer, der er gået ud af sæson.

LÆS OGSÅ: Køb ind uden plastik: Aalborg får en zero waste-butik

- Som kunde i Wefood hjælper man med at gøre noget for klimaet ved at stoppe madspild, man får nogle billigere varer, og så hjælper man samtidig nogle af verdens fattigste, forklarer hun.

På skattejagt

Butikken på Godsbanen 10 bliver den hidtil største i Wefood-kæden, og du vil udover masser af fødevarer også kunne gå på opdagelse blandt nyt tøj og sko samt legetøj fra BR.

En del af varerne i Wefood kommer nemlig fra Salling Groups butikker som Bilka, Føtex og BR, men kæden har op mod 80 leverandører - fra specialøl fra Mikkeller til bageprodukter fra Dr. Oetker.

- Det er altid sjovt at besøge butikkerne, for der er lidt skattejagt over det, "hvad finder jeg i dag". Jeg synes altid, man får noget med hjem, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Butikkerne bliver primært drevet ved hjælp af frivillige. PR-foto

360 ton mad

Den nye butik bliver til med støtte fra blandt andet Salling Fondene, der har doneret knap 3,5 mio. kroner til at åbne flere Wefood-forretninger.

I det daglige bliver mini-supermarkederne drevet af frivillige kræfter, der donerer deres tid til et godt formål. Det giver et helt særligt miljø og stemning af sammenhold, mener generalsekretæren

- Jeg glæder mig så meget, til vi kommer til Aalborg. Vi er allerede blevet modtaget med åbne arme og stor interesse af både vores frivillige, lokalmiljøet og kommunen, som også har bæredygtighed og verdensmål på dagsordenen, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

I 2020 solgte de nuværende seks Wefood-butikker 360 ton mad, som ellers ville være blevet destrueret. Det gav en omsætning på godt otte millioner kroner til Folkekirkens Nødhjælp.

Den nye Wefood på Godsbanen åbner i begyndelsen af juli.

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan handle billigt og bæredygtigt og samtidig bekæmpe sult i verdens fattigste lande på kædens hjemmeside.