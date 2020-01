Succes: Benjamin åbner sin tredje TeeShoppen

AALBORG:Han er hele tiden på vej frem, den 25-årige iværksætter Benjamin Philip. Der er masser af planer for TeeShoppen, og snart åbner han sin tredje forretning her i byen.

For selv om TeeShoppen især er webbaseret handel med herretøj i ind- og udland, så betyder den fysiske forretning og kontakten med kunderne også meget. Derfor er Benjamin Philip glad for den nye placering på Boulevarden, hvor indretningen tager form i øjeblikket.

Forretningen er på vej til at være klar til åbning. Foto: Martin Damgård

- Vi er jo en Aalborg-baseret virksomhed, og hidtil har vi ikke haft så meget plads her i byen. Derfor ville vi gerne etablere en større forretning, hvor kunderne kan gå på opdagelse, siger han, der grundlagde TeeShoppen for seks år siden.

- Vores varer er jo billige, og her får vi mulighed for at vise kunderne, at det også er pænt, og kvaliteten er god.

Kunderne kan forvente et mere sæsonbetonet udvalg, end når man handler online.

- Her kan vi højere grad vise tidens tendenser og følge årstiderne. Vi håndplukker det bedste fra webshoppen, og viser det her.

Benjamin Philip fremhæver også den større synlighed på adressen overfor Borgmesterens Forvaltning.

- Rigtig mange mennesker går forbi hver dag, og busserne fra blandt andet universitetet holder lige udenfor.

At det bliver i Aalborg, han åbner endnu en forretning, er faktisk kundernes fortjeneste.

- Vi lavede en afstemning på Facebook - først om landsdel og derefter by, siger Benjamin Philip.

- Og det er fedt, når vi jo er en Aalborg-virksomhed, også er kunderne gerne vil have en forretning.

Selvbetjeningskonceptet i Danmarksgade fortsætter, og den nuværende forretning på Bredgade Torv vil fremover være outlet, indtil bygningen skal rives ned til sommer.

TeeShoppen slår dørene op med åbningsevent og tilbud lørdag 1. februar på Boulevarden 18.

Du kan i øvrigt høre meget mere om Benjamin Philip og Teeshoppen i podcasten "Sæt i værk". Den kan findes på nordjyske.dk/lyt og de steder, hvor ellers henter dine podcasts.