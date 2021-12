Thy klar til corona-sikker julehandel

THY:Det er sikkert at gå ud og julehandle i de fysiske butikker, og derfor er Thy Detailforum klar til en corona-sikker julehandel, så julegaverne stadig købes i de lokale butikker og ikke på nettet.

Det er nemlig vigtigt for de lokale handlende.

Handelschef Michael Vendelbo glæder sig over, at julehandlen i Thy går strygende, og det skulle den ifølge ham gerne blive ved med på trods af dagens nye restriktioner.

- Julehandlen er vigtig for det lokale handelsliv og livet i byerne, og det er sikkert at købe julegaver i Thy. Så af hensyn til arbejdspladserne i handelslivet, af hensyn til foreningslivet der nyder godt af sponsorstøtte fra detailhandlen og af hensyn til den fremtidige dækning med lokale butikker, er det vigtigt, at man støtter op og handler lokalt til jul, lyder opfordringen fra Michael Vendelbo.

Han påpeger samtidigt, at er man bange for at komme ud og handle julegaver i mange forskellige butikker, har de lokale handlende også sørget for en løsning.

- Så kan man med fordel købe et af vores gavekort, der kan anvendes over hele Thy og man kan se på www.vielskerthy.dk , hvor man kan købe gavekortene, siger Michael Vendelbo.

Han opfordrer alle på juleindkøb til at følge myndighedernes kendte råd om at spritte af, holde afstand, bliver hjemme hvis man har symptomer samt at holde en god nyse- og hoste-etikette.