Thy Whisky åbner ny besøgslokaler lørdag 27. juli

SØNDERHÅ:Her et halvt år, efter at Thy Whisky blev kåret som den bedste whisky i Europa, åbner Gyrup i Sønderhå lørdag 27. juni ved et åbent hus-arrangement slår dørene op til ny besøgslokaler og ny gårdbutik, samtidig med at man introducerer en ny whisky, der kun kan købes lokalt. Der serveres kolde øl og saft og grillede pølser i gårdspladsen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra gården:

- Vi må ofte melde hurtigt udsolgt af vores whisky, så nu har vi tappet en særlig Distillery Edition-whisky fra to gamle sherryfade, som vi har haft et godt øje til et godt stykke tid. Der er kun 274 flasker af den ny whisky. Den kan kun købes her på destilleriet, og kun så længe lager haves, siger medejer Andreas Poulsen.

Besøgende kan få mange sanseindtryk fra spirende korn, et kobberdestillationsapparat og whiskylagringen på gamle sherry- og bourbontønder, når der - hver tirsdag og torsdag på dansk og onsdag på engelsk - i sommerferien er rundvisninger og whiskysmagning kl. 15. På rundvisningen går turen både forbi det økologiske landbrug, malteriet og whiskydestilleriet. Til smagningen smages på fire smagsprøver på spiritus og whisky, lidt øl brygget på gårdens malt og andre specialiteter fra gården. Turen og smagningen tager ca 2 timer.

Og der er stor interesse om whiskyen, som i fjor blev kåret til Europas bedste i whiskyens svar på Michelin-guiden, fremgår det af pressemeddelelsen:

- Vi har aldrig haft et skilt ved vejen eller en fast åbningstid. Alligevel har vi haft mange besøgende her på gården. Vores whiskysmagninger har vi indtil nu holdt i den gamle rå hestestald - uden varme, men med masser af sjæl, siger Andreas Poulsen og fortsætter:

- Nu har vi fået indrettet et smukt smagelokale og en lille butik, hvor vi er klar til at byde turisterne velkommen.

I butikken kan man købe den prisvindende whisky, så længe lager haves, men også ost fra Thise Mejeri i Salling af gårdens mælk, røgvarer og udskæringer af gallowaykød, korn og kerner fra Gyrups marker. Desuden et skiftende udvalg af øl, der er produceret i samarbejde med forskellige danske bryggerier på malt fra gårdens malteri. Og der vil også være en lille udvalg af produkter fra andre økologiske gårde på egnen.

Nærmere på: www.thy-whisky.dk