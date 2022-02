Alt til skov- og havearbejdet: Gorm og Jens Peter har overtaget populært Hjørring-firma

Hjørringfirmaet JPS Entreprenømateriel har overtaget Hjørring Skov- & Havemaskiner, der ligger på Læsøvej 1. Butikken på Læsøvej fortsætter som hidtil, og kunderne vil da også frem over møde velkendte ansigter både i butikken og på værkstedet.

JPS fortsætter ligeledes aktiviteterne med salg, udlejning, værksted og butik på Vandværksvej 25.

Det fortæller Gorm Steffensen, der ejer firmaet sammen med sin far, Jens Peter Steffensen.

Alle mærker og god service

Fælles for de to adresser bliver den gode service, forsikrer Gorm Steffensen.

- Uanset om du træder ind i den ene eller den anden butik, bliver kunderne mødt med positiv, professionel vejledning og god service.

Kunderne tæller både privat- og erhvervskunder - primært fra Vendsyssel.

Hjørring Skov og Havemaskiner har en del specialudstyr til professionelt skovarbejde. Men ellers ligner butikkerne hinanden med salg af plænetraktorer, robotplæneklippere og andre maskiner og udstyre til have- og parkarbejdet.

- Nu har vi alle de eftertragtede mærker: Stihl, Husquarna, Stiga, Honda og Cramer. Og hermed kan vi imødekomme alle kunders ønsker, siger Gorm Steffensen og tilføjer, at de to firmaer er et godt match.

- De to butikker kan spille rigtig godt sammen.

Der er butik og værksted på begge adresser, mens maskinudlejning fortsætter i JPS-regi på Vandværksvej.

Far og søn i tæt samarbejde

Firmaovertagelsen skete ved årsskiftet.

Egentlig havde far og søn ikke aktuelle planer om at udvide forretningen.

- Men sælger kontaktede os og spurgte, om vi var interesserede. Vi snakkede frem og tilbage - vi havde ikke mulighed for at samle firmaet på én adresse, men vi blev enige om, at det kunne fungere. Og far nikkede ja til at lægge ekstra timer i det, smiler Gorm Steffensen.

- Jeg stopper ikke foreløbig, smiler Jens Peter Steffensen, der har rundet 70 år. Han etablerede virksomheden JPS Entreprenørmateriel for 42 år siden.

Gorm blev ansat i familiefirmaet i 2004, men han har været med i værkstedet, siden han kunne kravle - og for ham er firmaet og hverdage som selvstændig en livsstil.

I 2015 blev han medejer, og i dag ligger de primære beslutninger hos Gorm Steffensen - fortsat i tæt samspil med Jens Peter.

Gorm Steffensen har lige nu sit fokus på Hjørring Skov- og Havemaskiner, mens Jens Peter Steffensen er på Vandværksvej, hvor der fortsat er salg, service og udlejning af blandt andet have-parkmaskiner, mindre entreprenørmaskiner og lifte.

- Vi kører blandt andet ud og laver service på entreprenørgrej, gaffeltruck og lifte - og du kan leje alt fra hækkeklippere og motorsave til minigravere og flishuggere, tilføjer Jens Peter Steffensen.

Klar til højsæson med Sort Søndag

Højsæsonen er forår- og sommermånederne med både salg og udlejning af maskiner.

- Vi har reelt tre-fire måneder om året, hvor vi sælger og udlejer have- og parkmaskiner, siger Gorm Steffensen og tilføjer, at sæsonen i Hjørring Skov- & Havemaskiner fortsat vil blive skudt fra start med ”Sort Søndag”. En tradition som den tidligere ejer har afviklet hvert år første weekend i april. Den dag står den på gode tilbud, hygge og salg - og kunderne kan møde de nye ejere.

Robotplæneklipper er fortsat særdeles populære hos både private og firmaer.

- Og vi tilbyder både opsætning samt vinterservice og opbevaring, så de er klar til at klippe igen, når en ny sæson begynder.