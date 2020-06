Tre ny butikker i J. P. Jacobsen Centret i Thisted

THISTED:Thisted by oplever lige nu - i modsætning til mange andre byer - et mindre boom i nye butikker. Til september er der åbnet 10 ny butikker i byen det seneste års tid. Tre ny er på vej i J. P. Jacobsen Centret. Per Overgaard, der repræsenterer centrets ejerkreds, glæder sig over udviklingen:

- Vi ønsker at skabe et kundeunivers, der oser af kvalitet, og hvor såvel indretning som de enkelte butikkers udtryk skal være med til at løfte kundernes købsoplevelse. Vi ønsker at skabe en rød tråd gennem butikkerne, og det er også baggrunden for, at vi har valgt at investere i de nødvendige rammer for at tiltrække netop kvalitetsbutikker som supplement til de flotte butikker, vi har i centret i forvejen, siger Per Overgaard i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at processen har været undervejs i over et år:

- Ejerkredsen besluttede at videreudvikle centret for på den måde at sikre, at vi er klar til at møde de krav og ønsker, kunderne har til en moderne købsoplevelse. Det er dyrt at udvikle, ikke mindst som følge af coronakrisen, der har ramt hele detailhandlen. Men vi er ikke et sekund i tvivl om, at den investering, vi foretager nu, er helt rigtig. Vi ønsker at tiltrække professionelle lejere og ønsker med vores ny investeringer at give dem en god start og dermed en god hverdag, siger Per Overgaard.

Han ser frem til at byde de tre ny butikker velkomne i centret, hedder det.

Der er dømt herretøj fra øverste hylde, når Henrik Christensen åbner en ny Mr.-butik i J. P. Jacobsen Centret. Og det er en velkendt tøjmand, der står bag disken. Han har nemlig drevet butik i Thisted i mange år og slår dørene op til den ny butik torsdag 27. august.

En anden af de tre ny butikker er butikken Holms. Det er Janne Holm Andreasen, der står bag den ny butik, der sætter fokus på modetøj med et nordisk udtryk til den kvalitetsbevidste kvinde, når butikken åbner i starten af september på førstesalen.

Mange har gennem de senere år talt meget om en butik, hvor man kan finde ”Smagen af Thy”. Nu kommer den til september, når Preben Laustsen og Camilla Uhre åbner butikken Det Smager Af Thy i J. P. Jacobsen Centret. Det bliver en specialbutik, hvor man kan købe alt det, man kan samle under begrebet ”Smagen af Thy” dog med undtagelse af grønsager, fisk og kød. Preben Laustsen beholder Prebens Vinhandel i Nykøbing, og Camilla Uhre har derfor købt halvdelen af såvel butikken i Nykøbing som den ny i Thisted. Butikken i Nykøbing Mors fortsætter under navnet Prebens Vinhandel med det velkendte udbud af varer. ”Det Smager Af Thy” åbner torsdag 3. september 2020.

De ny butiksåbninger i Thisted vækker stor glæde hos Thisted Handels- & Industriforening (THI), der lægger store kræfter i at udvikle det mest tiltrækkende handelsliv til glæde for kunderne.

- Mange byer er hårdt ramt af butiksdød. I Thisted går det den anden vej. De 10 ny butikker vidner om, at Thisted er en god by at starte butikker op i, siger handelschef Michael Vendelbo.

Udover Mr., Holms og Det Smager af Thy der alle åbner i J. P. Jacobsen Centret til august og september, er Cafe Håbløs og Rieders Vinyl åbnet under coronakrisen. Herudover har Biltema, Maxi Zoo, Sport24Outlet, Harald Nyborg og Only ligeledes åbnet butikker i Thisted inden for det seneste års tid.