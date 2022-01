Trustpilot luger ud i positive anmeldelser hos Aalborg-virksomhed

AALBORG:Man skal huske at orientere sig, når man foretager sig ting på nettet.

Det har været et af de vægtige argumenter fra iværksætterne bag DinJulekalender efter flere af deres brugere havde misset, at mange af de gaver, de var blevet lovet krævede, at de tog kreditkortet op ad lommen.

På virksomhedens Trustpilot-side har de femstjernede anmeldelser boblet frem helt siden november - allerede inden kalenderens første låge var blevet åbnet.

Screenshot fra Trustpilot, hvor den første femstjernede anmeldelse allerede tikkede ind i november.

Men efter den første uges tid begyndte de første negative anmeldelser at melde sig.

De blev imidlertid svaret igen af en stribe af meget positive anmeldelser, som alle faldt på samme dato - og det har nu fået Trustpilots såkaldte "investigations team" til at undersøge profilens troværdighed, og det har resulteret i en advarsel.

- Vores Investigations Team har identificeret adskillige positive anmeldelser foretaget af personer med en eller anden form for venskabelig tilknytning til ejerkredsen. Disse anmeldelser er faldet på to specifikke datoer i kølvandet på en stribe negative anmeldelser, hvorfor vi har besluttet at fjerne disse med henvisning til vores Unfair Review Collection-paragraf, skriver Alexander Elverlund, som er kommunikationschef hos Trustpilot Danmark.

De har i øvrigt fundet mindst én anmeldelse, som har tilknytning til et nært familiemedlem, og det er brud på de retningslinjer, man accepterer, når man skriver en anmeldelse.

- Her fremgår det klart, at man ikke må anmelde en virksomhed, man ejer, har ejet, eller nogen i ens nærmeste familie ejer, siger han.

13 positive anmeldelser slettet

Da julekalenderen sluttede, kvitterede nogle af brugere med en et-stjernet anmeldelse på siden, og flere af anmelderne undrer sig over de meget positive anmeldelser, der gav firmaet et høj score. Her skriver en bruger eksempelvis:

- Jeg håber Trustpilot vil gå ind og kigge på hvor mange af de positive anmeldelser der egentlig er reelle herinde - tror ikke man finder en eneste som ikke er fra familie eller venner.

Og nu har Trustpilot altså kigget med, og omend det ikke er samtlige anmeldelser, der er dømt ude, så kan de dog berette, at de har slettet positive 13 anmeldelser, hvilket altså har fået virksomhedens trustscore til at dale til under middel.

Emil Kjær er en af partnerne bag virksomheden. Han kan fortælle, at der er blevet fjernet både positive og negative anmeldelser, og han er bekendt med, at der har været noget familie og bekendte, der har anmeldt DinJulekalender på Trustpilot.

Han lover dog højt og helligt, at han og makkeren Alexander Søe Larsen ikke har bedt nogen om at anmelde deres virksomhed.

- Der er ikke nogen af dem, vi kender, der har givet en anmeldelse på opfordring fra os, eller som ikke har haft kalenderen og oplevelsen af den, fortæller han.

Til gengæld har han registreret seks et-stjernede anmeldelser fra brugere, han ikke kan finde i databasen over købere af kalenderen, mens andre af de dårlige anmeldelser også bliver i familien.

Arkivfoto: Henrik Bo

- Vi har også fået en anmeldelse fra min tante som kun har givet en stjerne og en forfærdelig anmeldelse, fortæller han.

Til spørgsmålet om, hvorvidt familie og bekendte har givet en god anmeldelse, fordi de havde en større viden om, hvad det i virkeligheden var de købte, er Emil Kjær ikke afvisende:

- De har sikker haft et lidt bedre indblik i det - det har min tante også - men jeg bliver nødt til at sige, at som forbruger, så skal man selvfølgelig orientere sig om, hvad de er for et produkt, man køber.

13. januar har flere brugere på Trustpilot undret sig over, at deres anmeldelse er blevet slettet - måske de glemte at læse regler og vilkår, da de lavede anmeldelsen første gang?

Vi var ellers meget begejstrede i efteråret, da DinJulekalender blev lanceret ..