Yngre kræfter overtager THYA

HANSTHOLM:Hanstholm-virksomheden THYA, der producerer en lang række serie lækre lokal-delikatesser baseret på råvarer fra naturen i og omkring Nationalpark Thy, skifter fra 1. juli 2020 ejer.

Alice Bisgaard, der har grundlagt og udviklet THYA sammen med datteren Tinna, giver stafetten videre til Martin og Ditte Brandt Nielsen fra Sjørring.

- Det har været en eventyrlig rejse at starte THYA op. Men tiden er inde til få nye kræfter til, der har lyst til at udvikle THYA og brede kendskabet ud til hele landet. Jeg vil i fremtiden koncentrere mig om at drive Chokolenten, min forretning i Hanstholm-Centret, og så ellers hen ad vejen udvikle nye produkter til THYA, som jeg stadig får tilknytning til, siger Alice Bisgaard.

For de nye ejere Martin og Ditte Brandt Nielsen fra Sjørring er overtagelsen af THYA en drøm om at drive en forretning sammen, der er blevet virkelig. Og de to 35-årige er glade for, at Alice Bisgaard fortsat er en del af THYA.

- Hun har udviklet nogle fantastiske produkter, som vi glæder os til at få bredt endnu mere ud til hele landet. Der er ingen tvivl om, at THYA kan vokse fremadrettet, siger Ditte og Martin Brandt Nielsen, der ikke har ambitioner om at vokse i størrelse lige med det første.

Men på sigt er det planen, at THYA skal vokse ud over Danmark, og at der skal endnu flere varer på hylderne i THYA-webshoppen, bl.a. ved at udvikle nye varer under THYA-label. Men også ved, at vi åbner for, at vi sælger og distribuerer produkter for andre producenter i Thy via vores THYA Webshop.

- Udover Martin og jeg vil vores børn Malou og Noah også blive involveret. De får en god mulighed for at tjene nogle lommepenge ved at hjælpe til med bærplukning og lignende, slår Ditte Brandt Nielsen fast.

De nye ejere vil ikke etablere butik. Men vil udelukkende levere til det forhandlernet rundt i Danmark, som allerede er etableret, men som de planlægger at gøre større. Torsdag flyttede THYA fra de nuværende lokaler i Hanstholm til Sjørring.

THYA ejes fra 1. juli af Martin og Ditte Brandt Nielsen med 60 pct., mens Alice og Tinna Bisgaard beholder 20 pct. De sidste 20 pct. ejes af Claus Sørensen, Thisted.