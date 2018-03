Sibirisk kulde koster mindst 46 menneskeliv over hele Europa

Sibirisk kulde fra øst er blæst ind over Europa med frostgrader helt ned til minus 30 grader celsius, og mange hjemløse har mistet livet den seneste uge.

Siden fredag er mindst 46 mennesker omkommet i kulden på kontinentet ifølge det franske nyhedsbureau AFP's sammentælling.

Tallet omfatter 18 i Polen, seks i Tjekkiet, fem i Litauen, fire i Frankrig, fire i Slovakiet, to i Italien, to i Rumænien, to i Serbien, en i Holland og en i Slovenien.

Også i Danmark er en mand omkommet i kulden. Tirsdag blev en bortgået dement mand fundet tildækket af sne i nærheden af sin bopæl på Bornholm.

Man har mange steder lukket skoler og veje på grund af sne. Toge og fly er blevet aflyst over hele Europa, skriver BBC.

På middelhavsøer som Korsika og Capri, hvor nordeuropæere på tærsklen til marts så småt kunne finde på at søge ned mod sol og varme, daler sneen.

Mange af de omkomne er hjemløse, og flere steder arbejder myndigheder og nødhjælpsorganisationer på at skaffe overnatningssteder til folk på gaden.

I Tyskland har den nationale hjemløseorganisation ifølge AFP appelleret til, at disse steder holdes åbne i løbet af dagen.

- Du kan også dø om dagen, siger organisationens leder Werena Rosenke.

Myndigheder i flere lande appellerer til, at man ser efter hjemløse, ældre familiemedlemmer og naboer, mens frosten er streng.

/ritzau/