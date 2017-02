AALBORG: I omkring 30 år er der en gang årligt uddelt penge fra Lind Fonden til idrætten i Aalborg Kommune. Men nu er det slut. De sidste kroner fra fonden blev torsdag eftermiddag uddelt hos Aalborg Styrkeløfter Klub.

16 foreninger fik alle et beløb overrakt af rådmand Mads Duedahl.

Det er SIFA, der har administreret Lind Fonden, og formand Kjeld Jensen kunne afsløre, at selv om fonden nu er lukket, vil SIFA sørge for, at der fortsat bliver en årlig uddeling.

- Vi kalder den ny ordning Lind Puljen, siger Kjeld Jensen og tilføjer, at der satses på en årlig uddeling af omkring 120.000 kr. - ligesom med Lind Fonden.

Lind Fonden blev oprettet efter at ægteparret Rikke og Peter Lind, som drev Skotøjsmagasinet City i Bispensgade, testamenterede en mio. kr. til idrætten i Aalborg Kommune. Renterne skulle årligt udbetales til foreningerne efter ansøgning.

Men de lave indlånsrenter har medført, at der efterhånden ikke var ret meget at udbetale til foreningerne. Derfor fik SIFA tilladelse til at afvikle fonden over en ti-årig periode. Derved kunne der årligt lægges 100.000 kr. oven i renterne.