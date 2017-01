AALBORG: Siemens Wind Power vil afskedige 150 medarbejdere på vingefabrikken i Aalborg. Den ene halvdel med virkning fra 1. februar, den anden fra 1. april.

Baggrunden for fyringerne er, at selskabet ønsker "at forblive omkostningskonkurrencedygtigt på det globale vindmarked". Virksomheden oplyser i en meddelelse, at den har sat gang i en række aktiviteter for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne, og at fabrikken i Aalborg derfor nu i stand til at afvikle den nuværende arbejdsbyrde med færre medarbejdere.

Siemens Wind Power har i øjeblikket i alt 2241 medarbejdere i Aalborg. Dermed er det en reduktion på cirka syv procent af den nuværende medarbejderstab.