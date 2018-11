Se billederne fra Vild med Dans: Signe Lindkvist stemt ud

TV2: Tv-værten Signe Lindkvist blev fredag aften stemt ud af seerne efter omdansen i "Vild med dans".

Det betød, at rapperen Lucy Love og hendes partner, Michael Olesen, kunne fortsætte i showet, der næste fredag rammer sin kvartfinale.

Men selv om Signe Lindkvist har nydt sit danseeventyr, så er hun glad for seernes beslutning. Hun synes nemlig, at rapperen i den grad har fortjent at fortsætte - også selv om det er på bekostning af tv-værtens egen deltagelse.

Da showet sluttede, fortalte hun, at hun allerede i begyndelsen af sæsonen havde henvendt sig til rapperen, der med sit grønne hår og outrerede kostumer i den grad stak ud mellem danserne.

- Første gang hun røg i omdans efter det første program, sagde jeg til hende, at hvis seerne og Danmark ikke kunne forstå hende, så skulle hun bare danse til titelmelodien fra "Shrek" næste gang, fortæller Signe Lindkvist og henviser til filmen om den grønne trold, som alle tror, er så farlig, men som egentlig bare gerne vil elskes.

- Så kan folk måske forstå, at man nogle gange ser anderledes ud udenpå, men at man er blød indeni. For det er hun. Hun er et smukt, følsomt og kærligt menneske, som rigtig gerne vil det og gør sig meget umage, siger Signe Lindkvist om rapperen.

Hun kalder sig selv "en gammel rotte" foran kameraet. Tv-værten var 16 år, da hun startede sin karriere, og hun har således "lidt mere hård hud på showbenet", siger hun.

Derfor tager hun udstemningen med oprejst pande og glæder sig egentlig mest over, at danskerne tilsyneladende har taget den 33-årige grimerapper til sig.

- Når man ser anderledes ud - og det er lige meget, om man har grønt hår eller perler i håret eller er tyk eller tynd eller midt imellem eller er høj eller lav - så er det bare altid svært at være anderledes.

- Så jeg er virkelig stolt af Danmark, at de kan forstå og elske Lucy, selvom hun ikke ligner definitionen af en klassisk danser, siger hun.

Der er nu fire par tilbage i "Vild med dans".

/ritzau/