Sigtelse: Kørte 48-årig ned efter trafik-skænderi

VODSKOV: En 26-årig mand bliver mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for bevidst at have påkørt en 48-årig mand med sin bil, efter en uoverensstemmelse i trafikken.

Den 48-årige brækkede både ben og fødder med påkørslen.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

Episoden fandt sted 31. juli omkring klokken 13.30 på en bro over motorvejen ved Vodskov.

Ifølge sigtelsen var de to bilister blevet sure på hinanden i trafikken, og på et tidspunkt standsede den 48-årige og steg ud af bilen, hvorefter han blev ramt af den 26-åriges bil.

Den 26-årige stak herefter af fra stedet, og han meldte sig først til politiet mandag.

Han er siget for grov vold, og anklagemyndigheden vil begære ham varetægtsfængslet.