Sigtelse: Kvinde parterede sin mand og gemte hoved i fryser

GLOSTRUP: En 68-årig kvinde er blevet sigtet for at have dræbt sin mand og parteret liget med en fukssvans i parrets fælles bolig i Herlev.

Det er netop kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup tirsdag formiddag.

Drabet skulle være sket i juli, hævder politiet.

Ifølge sigtelsen, som læses op af anklagerfuldmægtig Rebekka Have, er den 68-årige kvinde mistænkt for at have gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev gemt i en blomsterkumme i haven.

Senere blev ligdelene gravet op og efterladt på en adresse, der hedder Krebsdammen - også i Herlev.

Flere måneder senere - natten til mandag - skulle hun have taget hovedet og benet op og gravet det ned i haveforeningen Hjortespring i Herlev.

Politi, teknikere og arkeologer er tilstede i en kolonihave i Herlev. Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix

Det er i den forbindelse, at politiet kom ind i billedet. Kvinden blev anholdt mandag klokken 12.10.

Det er tirsdag uvist, hvordan manden er blevet dræbt, oplyser Rebekka Have.

Kvinden nægter sig skyldig i drab, men erkender de faktiske forhold.

- Men der er detaljer, som vi ikke har kunnet tage stilling til endnu, siger hendes forsvarer, advokat Bjørn Lund Madsen.

Kvinden har gråt hår og er iført en beigefarvet trøje. Da anklageren læser sigtelsen op, sidder hun lidt uroligt, mens hun holder om et stykke papir.

Både forsvareren og anklageren er enige om, at dørene skal lukkes. Dermed får offentligheden ikke at vide, hvad kvinden forklarer.

- Det skyldes, at min klient er psykisk påvirket af situationen. Hun er meget berørt af det. Hun ønsker, at sagen kan gennemføres både i dag og fremadrettet på en skånsom måde på grund af hendes psykiske tilstand, lyder det fra Bjørn Lund Madsen.

Samtidig lægges der navneforbud for både kvinden og ofret.

/ritzau/