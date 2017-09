Sigtelse mod 51-årig i sag om YouSee nedbrud droppes

KØBENHAVN: Anklagemyndigheden dropper sigtelsen mod en mand, der har været sigtet for at stå bag nedbrud hos YouSee.

Nedbruddet skete nytårsaften og gik blandt andet ud over dronningens nytårstale. Mere end en million danskere gik på grund af nedbruddet glip af den årlige tale.

Nogle dage efter anholdt Københavns Politi en dengang 51-årig mand. Han blev sigtet for hærværk og for at forstyrre den offentlige infrastruktur.

Københavns Politi meldte ud, at manden skulle fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men kort inden retsmødet sadlede man om. Manden blev løsladt.

Nu er Københavns Politi nået frem til, at der "ikke er grundlag for at opretholde sigtelsen mod ham", som det hedder.

Efterforskningen af sagen lægges dog ikke på hylden, meddeler politiet.

/ritzau/