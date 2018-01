Sigtelser for børneporno kan få unge til at indse alvor

KØBENHAVN: Hos Red Barnet tror psykolog Kuno Sørensen, at sigtelser i den aktuelle sag, hvor unge sigtes for deling af børneporno, vil have en afskrækkende effekt. Politiet har døbt sagen Umbrella-sagen.

- Der er ros til politiet for at prioritere denne sag så højt. Både af hensyn til de konkrete ofre og især for den oplysende og præventive effekt, som denne koordinerede politiaktion må forventes at få, siger han.

Rigspolitiet har mandag meddelt, at de nu sigter flere end 1000 unge over hele landet for distribution af børneporno.

De mange unge er mistænkt for at have delt to videosekvenser og et billede på Facebooks chatplatform, Messenger.

Sigtelserne kommer i kølvandet på flere sager i medierne, hvor unge er afsløret i at dele nøgenbilleder uden ofres samtykke i digitale grupper.

Og ifølge Kuno Sørensen er det vigtigt, at sagerne nu fører til konsekvenser.

- Det er helt tydeligt, at det fokus, der har været på, at deling skader ofrene, har medvirket til en begyndende holdningsændring.

- Men den aktion, som nu starter, er så vigtig, fordi den understreger alvoren i det. Også alvoren for dem der deler det, siger han.

SletDet

I Red Barnet står man bag rådgivningen SletDet, der rådgiver om seksuelle krænkelser.

Rådgivningen har fået flere end 700 henvendelser, siden den startede 1. maj 2016. Man har nu øget bemandingen for at kunne hjælpe de unge, som får behov for det som følge af Umbrella-sagen.

- Der har absolut været brug for rådgivning til de unge mennesker, som har oplevet, at intime eller andre billeder af dem er blevet delt uden deres samtykke.

- De bliver dybt ulykkelige. Den stemning, der meget har været blandt de unge, er, at det er ofrenes egen skyld, siger Kuno Sørensen.

/ritzau/