HIRTSHALS: En 20-årig mand fra Hirtshals er blevet sigtet for et hjemmerøveri 28. januar en tidlig lørdag morgen. Nordjyllands Politi anholdt onsdag manden i Hirtshals og kræver ham varetægtsfængslet i fire uger, når der her til formiddag er grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Det sker for lukkede døre, fordi der stadig er én hjemmerøver på fri fod.

Hjemmerøveriet skete klokken 05.25 om morgenen 28. januar i et hus på Ved Skolen i Hirtshals. En mand, som lå i husets kælder hørte, at der blev banket hårdt på kælderdøren. Da han gik derud blev han mødt af to maskerede mænd, der stod med en kniv. Men i stedet for at lukke dem ind, flygtede han op til førstesalen, hvor han og de øvrige folk i huset forskansede sig. Selvom der var kontakt mellem røverne og manden, så smadrede røverne alligevel kælderdøren og gik ind og stjal en Iphone 5 og en jakke, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Røverne truede sig også til en Peugeot 206 og derefter stak de af fra huset.