Sikker og ukontroversiel tale. Den skrappe landsmoder er væk

Den var ikke god, heller ikke dårlig, men bare på det jævne.

Af nytårets to store taler er det ikke statsministerens, der vil blive husket som markant. For Mette Frederiksens 3. nytårstale var forsigtig, og lød som var formålet først og fremmest, at undgå at nogen skulle blive endnu mere sure på hende.

For efter et år, der ikke har været nogen stor succes - mink-sagen og et kommunalvalg, der godt kan kaldes en katastrofe, som de største nedture - har statsministeren lige i tiden ikke brug for at fremstå som den skrappe landsmoder. Hun har ikke brug for flere uvenner - hverken på Christiansborg eller i meningsmålinger - og derfor var der ikke de store udmeldinger, og slet ingen kontroversielle af slagsen.

Selvfølgelig nævnte hun hverken mink eller automatisk sletning af sms-er, og corona fyldte kun det absolut nødvendige. Hun spillede slet ikke kortet med hvor godt regeringen og nationen har klaret corona-skærene - formentlig fordi erkendelsen er, at kortet ikke længere er noget sikkert udspil.

Rød var talen slet ikke - Enhedslisten vil ikke være udelt begejstrede - og dele af af den vil uden problemer kunne genbruges, hvis/når det er en blå statsminister, der skal holde nytårstalen.

- Flere skal have en fast læge uanset, hvor i landet de bor. Patienterne skal i centrum, ventetiden ned, lød det, og det er et af den slags udsagn, der er så sikre, at det uden problemer ville kunne samle et flertal på 179 folketingsmedlemmer.

Løftet om grønnere indenrigsflyvning vil heller ikke bringe regeringen i mindretal, og der findes ingen politiker, der ikke vil være uenig i, at ældreplejen godt kunne være bedre. At Mette Frederiksen snakkede om co2-afgift er heller ikke længere noget, der kan kaldes kontroversielt, og hvis det nogensinde var kontroversielt at mene, at indvandrer-kvinder skal ud på arbejdsmarkedet, er det i hvert fald meget længe siden.

Men en ting er ord, noget ganske andet er hvordan de fine ord skal blive til virkelighed, og her var talen ukonkret. At løftet om mindre bureaukrati i ældreplejen er mere end svært at føre ud i livet understregede statsministeren ganske overbevisende:

- Jeg må bare konstatere, at jeg nu er den sjette statsminister, der problematiserer bureaukratiet. Poul Schlüter var den første. Problemerne er kun blevet større.

Det var en sjælden ærlig erkendelse fra en statsminister, og understreger problemets omfang. Nogen let løsning findes ikke, og problemet bliver kun større i en fremtid med flere ældre og færre til at passe dem.

Mangel på arbejdskraft er velfærdsstatens store, store udfordring - er der ikke nok, der vil arbejde på i hjemmeplejen, børnehaver og på hospitaler er det sådan set lige meget hvad politikerne vedtager af minimumsnomeringer.

Situationen er den samme mange steder i erhvervslivet, og det kan godt blive en sprængfarlig udfordring for Mette Frederiksen og de blå partier. At åbne for udenlandsk arbejdskraft fra lande, der ligger udenfor EU, kan blive nødvendigt, men det kan vanskeligt kaldes stram udlændingepolitik.

Sidstnævnte holder Mette Frederiksen foreløbig fast i, og nogen stor åbning for udenlandsk arbejdskraft kommer der ikke foreløbigt.

- Vi skal kun hente arbejdskraft ind, som der er mangel på. Det skal være for en afgrænset periode, sagde statsministeren, og det lød lidt som en arbejdsgiver af den gamle skole, der ikke har erkendt, at arbejdstageren også har noget at sige. Det er hele den vestlige verden, der mangler arbejdskraft, og en fast hjemsendelsesdato gør ikke Danmark videre attraktivt.

Men det er en kamel, hele folketinget kommer til at æde, og at dømme efter talen er tiden ikke til det nu.

For regeringen og især statsministeren har et andet, og mere presserende problem, der skal løses inden næste valg. Det kommer senest 5. juni næste år, og at dømme efter talen er der intet, der tyder på, at 2022 bliver et valgår.

- Danmark er et unikt land. Vi har tillid til hinanden. Vi vil hellere samle os end lade os splitte, sagde Mette Frederiksen, og det er lige præcis lige det, der er hendes store udfordring.

Corona har skabt et skænderi i befolkningen, der ikke er set mage til i nyere tid. Ganske mange danskere har ikke den store tillid til Mette Frederiksen mere, og den tillid er hun nødt til at få genskabt hvis hun skal have mere end en nytårstale tilbage.

Derfor kom nytårets skarpeste, og - på flere punkter - mest politiske tale ikke fra Marienborg, men fra Amalienborg.