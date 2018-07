Sikkerhedsstyrelsen advarer: Pas på farlige mobilopladere

KØBENHAVN: Mobiltelefonen er uundværlig for mange mennesker, og derfor er det også vigtigt at have en mobiloplader, der virker. Opladere findes i et hav af farver og former, men det er ikke dem alle, der er lige sikre at bruge. Sikkerhedsstyrelsen har i en større indsats testet 25 mobilopladere. Og desværre førte det til 10 tilbagekaldelser og 5 salgsstop, fordi produkterne ikke levede op til lovgivningen, skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi ser især to typer fejl på opladerne. Den første er, at afstandene inde i opladeren er for små. Det betyder, at man kan få alvorligt stød, hvis man rører stikket. Den anden typiske fejl er, at opladeren ikke er lavet i selvslukkende materiale. Det betyder, at hvis uheldet er ude, og der går ild i opladeren, så bliver den ved med at brænde. For at leve op til lovkravene skal den slukke af sig selv, siger Lone Brose, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Der er tegn

Selvom en almindelig dansker ikke kan se på en oplader, om den er lavet i selvslukkende materiale, eller om afstandene er store nok, er der alligevel noget man kan kigge efter, når man har købt en ny oplader.

- De produkter vi oftest ser alvorlige fejl på, er dem, der hverken har et mærke eller en typebetegnelse. Ofte er det også produkter, som ligner originale mærkevarer. Derfor er det en god idé at tjekke det, der er skrevet med småt på opladeren. Hvis den hverken har et bestemt mærke eller et modelnummer, mener vi, at der er en større risiko for, at den kan være farlig, forklarer Lone Brose.

Kontakt styrelsen

Hvis man oplever, at en mobiloplader bryder i brand, eller at man får stød, vil Sikkerhedsstyrelsen meget gerne kontaktes.