Silkeborg og AaB delte i chancerig nulløsning

SILKEBORG:Silkeborg og AaB væltede sig i chancer, men lykkedes ikke med at score, da holdene søndag spillede 0-0 på Jysk Park i Superligaens tredje runde.

Både Silkeborg og AaB var på jagt efter sæsonens første sejr, og det kunne ses i spillet på banen. Mandskaberne var boldsøgende, satsede offensivt og tøvede ikke med at skyde på mål, hvilket resulterede i rent chancehav i begge ender.

Skarpheden manglede dog for begge hold, der havde svært ved at få bolden i mål bag Jacob Rinne og Nicolai Larsen, der vogtede målet for de to jyske mandskaber.

Dermed er både Silkeborg og AaB fortsat uden sejr i denne superligasæson.

De offensive takter startede allerede efter 30 sekunder, hvor Silkeborg var tæt på at bringe sig i front, da offensivspilleren Nicolai Vallys blev spillet fri foran mål, men fejlede i skudøjeblikket.

Få minutter efter var det gæsterne fra AaBs tur med et hovedstød på stolpen og en Silkeborg-redning helt inde på stregen.

Tempoet tog derefter et dyk, men begge hold kom stadig frem til flere chancer.

Anden halvleg blev ligeledes chancerig, og AaB-angriberen Tim Prica var tæt på at bringe gæsterne på 1-0, men igen fik Silkeborg-forsvaret afværget foran stregen.

Flere gode chancer tilfaldt begge hold, men Jacob Rinne og Nicolai Larsen i holdenes mål sørgede for at holde buret rent til slutresultatet 0-0.

