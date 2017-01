FARSØ: Efter flere års økonomiske tab kæmper Silvatec Skovmaskiner A/S nu for livet og er under rekonstruktion.

Skifteretten i Aalborg har udpeget advokat Flemming Bastholm som rekonstruktør i virksomheden.

- Selskabet har ikke pengene til at fortsætte driften for, men det er selvfølgelig ledelsens ønske at kunne videreføre virksomheden, og det er baggrunden for begæringen om rekonstruktion, siger Flemming Bastholm.

Han er i dialog med flere potentielle købere af hele eller dele af selskabet.

- Der er flere, der har meldt positivt tilbage, siger Flemming Bastholm, som fortæller, at interessen kommer fra både industrielle investorer og kunder.

Der er ikke penge i kassen til at lønne de ansatte på Silvatec.

- Men de ansatte er så loyale, at de holder sig standby, hvis der skulle komme en løsning, fortæller han.

Flere års store tab

Silvatec har i perioden fra og med 2010 og til og med 2015 haft et samlet tab på over 132 millioner kroner

- Vi er voldsomt ramt af manglende finansiering. Vi har et salg af en ny skovmaskine, som vi ikke kan få finansieret færdig, og vi må bede kunderne om forudbetalinger, når vi laver service. Ellers kan vi ikke drive tingene. Det er en ond spiral, sagde administrerende direktør Simon Flensted fra Silvatec i sommeren 2016.

Blodrødt regnskab for 2015

Allerede i den senest offentliggjorte årsrapport - for 2015 - udgivet i juli 2016 og dermed afleveret for sent signalerer virksomheden store økonomiske problemer.

Selskabet stod uden bankforbindelse, og det offentlige havde taget pant for ubetalt gæld for to millioner kroner i virksomhedens ejendom.

Samtidig var selskabets dattervirksomheder i betalingsstandsning og egenkapitalen mere end tabt.

Og som om det ikke skulle være nok, så skrev selskabets revisorer i årsrapporten, at virksomheden ikke fuldt ud havde levet op til skattelovgivningen, hvilket kunne være strafbart for ledelsen.

Var ejet af russisk statsbank

Silvatec har ifølge NORDJYSKEs oplysninger i sidste instans været ejet af russiske Vnesheconombank gennem det hollandske selskab Machinery & Industrial Group N. V., men det er usikkert, om den russiske bank fortsat ejer det hollandske selskab.

Silvatec var oprindelig ejet af Det Danske Hedeselskab, som solgte virksomheden i 2008.

Bestyrelsen består af tre russere.

Silvatec har i de seneste år skåret ned på medarbejderskaren og havde op til rekonstruktionen 13 ansatte.

"Virksomheden er fortsat behjælpelig med salg af reservedele, ligesom service og reparationer kan udføres efter nærmere aftale", skriver Silvatec på sin hjemmeside.