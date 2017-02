FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks sejrede sikkert i fredagens kamp mod Herlev, og dermed er holdet stadig med i kampen om andenpladsen i Metal Ligaens grundspil - og dermed kampen om som andet hold at vælge modstander i kvartfinalen.

Det bliver dog ikke nemt.

Frederikshavn skal derfor vinde den sidste kamp i Aalborg, mens Odense samtidig skal tabe mod rækkens absolutte bundprop Herlev i den sidste spillerunde tirsdag.

- Det er svært at sige. Odense vandt godt nok med 11-1 over Rødovre, men Herlev slog også Rødovre stort for et par spillerunder siden. Vi må tro på det, indtil kampene er spillet færdige. Vi har selv en hård kamp i Aalborg, og det er den, vi fokuserer på. Det er en god forberedelseskamp, inden slutspillet går i gang, siger træner Mario Simioni.

Han var tilfreds med de to sidste perioder fredag.

- De fik for mange skud i første periode, og det må ikke ske, når vi møder rækkens bundhold, og vi kan nå andenpladsen, men derfra tog holdet arbejdshandskerne på, og i de sidste 40 minutter holdt vi Herlev nede på fem afslutninger, siger han.