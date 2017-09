Simioni: Vi halter på powerplay

RØDOVRE: Det blev en sejr i overtid, da Frederikshavn gæstede Rødovre i går. Men det skulle have været i regulær tid, hvis man spørger træner Mario Simioni.

Kampen blev nemlig præget af udvisninger og powerplay, hvilket White Hawks ifølge ham skal blive bedre til.

- Det er godt, vi kæmper os tilbage. Men vi havde vundet i regulær tid, hvis vi havde bedre styr på vores powerplay, siger han.

Han mener dog, at kvaliteterne er der.

- Jeg kan se potentialet til at blive skarpe på powerplay. Men vi har ikke vist det endnu, slår han fast.

Frederikshavn vandt kampen 3-2 efter et minuts overtid. Her stod Jens Tönjum for at sikre sæsonens første sejr.