FREDERIKSHAVN: Torsdag eftermiddag faldt dommen over Mathias Bau Hansen, efter at Frederikshavn White Hawks-forwarden var blevet idømt en matchstraf i lørdagens dramatiske Metal Cup-semifinale mod Aalborg Pirates.

Bau fik fire spilledages karantæne for angrebet på Tobias Ladehoff, og mens iagttagere har ment, at den store forward slap billigt, er White Hawks-træner Mario Simioni voldsomt uenig.

- Jeg synes, fire kampe er for meget. Jeg bifalder ikke, hvad Mathias gjorde, men sagen er blevet blæst for voldsomt op. Han skulle maksimalt have haft tre dage, lyder det fra Mario Simioni, der dog glæder sig over, at Bau ikke blev kendt skyldig for en checking to the head, som der var spekuleret i.

- Det var det i hvert fald aldrig nogensinde. Mathias kunne sagtens have håndteret sagen anderledes, men det er i hvert fald helt sikkert, at han på intet tidspunkt forsøgte at skade Aalborg-spilleren. Det var en duel mellem en mand og en dreng, så hvis han ville have skadet ham, havde Ladehoff ikke spillet mere denne sæson, siger Mario Simioni.

Frederikshavn White Hawks-træneren har de seneste dage i det hele taget undret sig over, at Mathias Bau Hansens handling har taget alt fokus.

- Jeg er ikke glad for, hvad Mathias gjorde, men hans handling var jo udløst af noget. I et hvert stort hockeyland ville man i stedet have fokuseret på situationen forinden, hvor Aalborg scorer det afgørende mål i en vigtig kamp, fordi dommerne overser den klokkeklare tripping, som Aalborg-spilleren begår, lige inden han scorer. Det var en stor fejl fra dommerne, der startede det hele, siger Mario Simioni.