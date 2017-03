- Vi er blevet svære at spille imod

- Jeg havde aldrig regnet med, at det her var en serie, der kunne afgøres efter fire kampe, så der er ingen grund til panik. Nu må vi hjem og forberede os optimalt på kampen tirsdag, så vi kan fastholde vores hjemmebanefordel, siger Mario Simioni.

- Vi tog tre udvisninger, der var helt unødvendige, og det skal vi stoppe med. Udvisningerne påvirkede os, fordi det betød, at der aldrig rigtig kom flow i kampen, og det må vi lære af, siger White Hawks-træner Mario Simioni.

Og det var især høgenes manglende disciplin, der betød, at det nu står 1-1 efter to kampe i serien, der afgøres i bedst af syv.

HERNING: Frederikshavn White Hawks måtte rejse hjem fra Herning med et nederlag i bagagen, da den anden kamp i kvartfinaleserien mod midtjyderne søndag blev tabt med 3-2 efter overtid.

White Hawks-træneren var ikke tilfreds med disciplinen, da det søndag blev til et nederlag i Herning

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies