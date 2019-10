Simon Emil Ammitzbøll-Bille melder sig ud af LA

KØBENHAVN:Simon Emil Ammitzbøll-Bille har meldt sig ud af kriseramte Liberal Alliance efter uenighed i folketingsgruppen om de politiske værdier.

Det siger den tidligere økonomi- og indenrigsminister tirsdag aften. Dermed fortsætter krisen for partiet efter valgnederlaget i juni.

- Jeg forlader partiet, fordi jeg ønskede at trække det i en mere værdiliberal retning med åbenhed overfor verden, fokus på frisind og retssikkerhed samt en udlændingepolitik, der er en anden end Inger Støjberg-linjen. Det har der ikke være opbakning til, siger han.

Han har endnu ikke gjort op med sig selv, om han vil være løsgænger og fortsætte i Folketinget, eller om han måske vil melde sig ind i eller starte et nyt parti.

Trods spørgsmål om, hvorvidt han skylder vælgerne eller Liberal Alliance at fortælle, om han vil beholde sit mandat, svarer han ikke. Han har først lige truffet beslutningen om at melde sig ud, lyder forklaringen.

For nylig stod han frem med den erkendelse, at partiet havde taget fejl i EU-politikken.

Det er dog ikke en linje, der var afstemt med folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen, som har været uenig i hans linje.

Det blev ikke Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der blev leder af partiet, der gik kraftigt tilbage ved folketingsvalget i juni fra 13 til kun fire mandater.

I stedet blev det den 27-årige Alex Vanopslagh.

For nylig meldte den tidligere toppolitiker Christina Egelund sig også ud af partiet, efter at hun ikke opnåede genvalg ved folketingsvalget i sommer.

Der har været spekuleret i, om hun forsøgte at blive ny landsformand for partiet uden at kunne samle opbakning.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil ikke komme ind på, hvorvidt han overvejer at stifte et parti med Egelund.

- Det er naturligt, at der foregår diverse spekulationer. Men i dag har jeg truffet beslutningen om at forlade Liberal Alliance, og det er der, jeg er, siger han.

Simon Emil Ammitzbøll-Billes udmelding kommer efter internt pres fra partitoppen.

Partiet har været i krise siden valgnederlaget i juni.

Grunden til, at han ikke bliver i partiet og kæmper, er frygten for fløjkampe. Han henviser til borgerkrige i Fremskridtspartiet, De Konservative i 1990'erne og SF forud for regeringskollapset i 2014.

Dermed består partiets folketingsgruppe nu af Alex Vanopslagh, Henrik Dahl og Ole Birk Olesen.

Da folketingsgruppen er nede på tre medlemmer, går Liberal Alliance glip af en gruppestøtte på knap 300.000 kroner.

/ritzau/