Simon Hald afløser Henrik Toft Hansen

HÅNDBOLD: Det danske herrelandshold i håndbold er for tiden samlet for at gøre sig klar til de tre kampe ved Golden League.

Men det bliver uden stregspilleren Henrik Toft Hansen fra Flensburg-Handewitt, som må melde fra med en knæskade.

- Han har en ledbåndsskade i knæet, som stammer fra kampen i søndags. Det er formentlig ikke alvorligt, men vi er nået til et tidspunkt på sæsonen, hvor vi ikke tager nogen chancer, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

I stedet for Henrik Toft er Aalborgs Simon Hald blev kaldt ind, og han vil være med i alle tre kampe i turneringen.

Torsdag møder Danmark Norge i Brøndby, lørdag gælder det Polen i Aarhus, mens Frankrig søndag er modstanderen i Herning.

Landsholdssamlingen er den næstsidste inden EM i Kroatien. I begyndelsen af januar skal danskerne til Golden League i Frankrig, ugen inden EM begynder.

/ritzau/