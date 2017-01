VIGO: Pione Sisto scorede det afgørende mål, da Celta Vigo torsdag aften vandt 2-1 hjemme over Valencia i den spanske pokalturnering. Celta er nu videre til kvartfinalen.

Samlet vandt Celta med hele 6-2 over Valencia, så i den forstand var Sistos mål ikke specielt vigtigt.

Men målet og en generelt flot præstation kan måske bringe Sisto tættere på startopstillingen i Celta, hvor kantspilleren mest har været brugt som indskifter.

Sistos mål blev scoret direkte på frispark tre minutter inde i kampens overtid.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller blev efter et par gode træk og driblinger fældet lige uden for feltet og satte selv bolden i nettet på et smukt sparket frispark.

Det var femte gang i 25 Celta-kampe på tværs af alle turneringer, at Sisto kom på scoringstavlen.

Inden Sistos mål havde den italienske angriber Giuseppe Rossi bragt Celta foran 1-0 på et langskud efter 61 minutter.

Blot to minutter senere udlignede Valencias Vinicius Araujo til 1-1 efter en kæmpe fejl i Celtas forsvar.

Daniel Wass blev sparet i pokalkampen, men kom ind fra bænken efter 81 minutter.

/ritzau/