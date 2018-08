Sjælden fugl gæster dansk farvand

SKAGEN: Grenen har i disse timer besøg af en sjælden gæst, nemlig en stillehavslom - og det er faktisk første gang nogensinde, at den art er blevet observeret i Danmark, fortæller Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.

- Jeg har lige været ude på spidsen af Grenen og set Danmarks første stillehavslom, som svømmer rundt derude ca. 75 meter fra hundredevis af turister!

- Den svømmer og dykker efter fisk i Kattegat lige syd for spidsen, og den opholder sig mest alene. Fuglen er i vinterdragt og er født i 2017, og den blev fundet af en københavner på fugle-ferie, min ven Troels Eske Ortvad.

- Vi var 20 mand, der stod og så på fuglen til sidst, og den blev allerede fundet klokken 14.30, men da blev den ikke sikkert bestemt, siger Rolf Christensen.

Den sjældne fugl har fået fuglekiggere til at rejse til Grenen langvejs fra med kort varsel for at få et glimt af den, inden den damper af igen.

Stilliehavslommen er 60-80 cm. lang med et vingefang på ca. 105 cm. Den findes i Alaska, det centrale og vestlige Nordcanada og det nordøstlige Sibirien. Arten ligner uhyre meget vor egen sortstrubede lom, men den har en mørk stribe henover den hvide strube og helt mørk kropsside, ikke med en hvid plet som på sortstrubet lom. Dertil har den et mindre næb og ser mere ud som rødstrubet lom i nogle vinkler. Lommer er sære, dykkende fugle, som yngler i søer og opholder sig det meste af året til havs. Der er nu set fem arter i Danmark med dagens nye art.

Det er kun nr. 22 gang, at stillehavslom er set i Europa - og altså første gang i Danmark.