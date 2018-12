Sjælden hval er skyllet op på stranden i Skagen

Det var et usædvanligt syn, som mødte folk på Sønderstrand ved Skagen fredag morgen. En fem meter lang langluffet grindehval var skyllet op på stranden.

Her var Naturstyrelsen fredag formiddag i gang med at hive den tunge hval op af vandet. En voksen grindehval vejer i gennemsnittet 800 kg og bliver seks meter.

Hvalen er død, men dødsårsagen er endnu ikke slået fast. Naturstyrelsen forventer dog, at hvalen har ligget død i en længere periode og først nu er skyllet op på land.

Grindehvalen Grindehvalen er især almindelig i havet omkring Færøerne. Den forekommer desuden mere sjældent i Nordsøen og de indre danske farvande. Måske kender du grindehvalen fra det store slagtninger, der finder sted hver år i sommermånederne på Færøerne. Grindehvaler holder sammen i store flokke på mellem 10 og flere tusind. En voksen grindehval vejer omkring 800 kg og bliver seks meter.

Troede det var delfin

Naturvejleder og stationsleder ved Skagen Fuglestation, Simon S. Christiansen, blev orienteret om grindehvalen fredag morgen, hvor det kom et tip ind.

– Egentlig troede man først, at det var en delfin. Da der tidligere på ugen har været en delfin på præcis samme sted, siger Simon S. Christiansen.

Han stod med Naturstyrelsen på Sønderstrand og så hvalen blive hevet op. Naturstyrelsen har blandt andet brugt tiden på at bestemme arten.

Simon S. Christiansen fortæller, at hvalen helt præcist lå på den sydvestlige del af Sønderstrand og opfordrede til at man komme og kigger på dyret, der fredag formiddag var ved at blive slæbt på land.

Vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen fra Naturstyrelsen fortæller, at man lige nu venter på svar fra Naturhistorisk Museum, der skal udføre en mulig obduktion. Obduktion eller ej, skal hvalen dog ikke blive liggende på stranden

– Naturhistorisk Museum har meldt ud, at de gerne vil have den skeletteret(red. rense skelettet for kød), men hvalen kommer til at ligge på stranden hele eftermiddag , siger Mogens Sonne Hansen.

Han kan ikke bekræfte gisningerne om, at det er en han-hval, der er tale om.

