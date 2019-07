Skade sender Wozniacki hurtigt videre ved Wimbledon

TENNIS: Det blev en kort fornøjelse, da Caroline Wozniacki mandag kom videre fra første runde ved Wimbledon i London.

Danskerens modstander, spanske Sara Sorribes Tormo, der ligger nummer 70 på verdensranglisten, måtte trække sig, da Wozniacki førte 5-4 i første sæt.

Danskeren var foran 40-0 i spanierens serv og havde således tre sætbolde.

Wozniacki fik ellers en rædselsfuld start på kampen og kom bagud 0-4.

Efter fem vundne partier i træk til Wozniacki måtte Sara Sorribes Tormo lade sig behandle for en skade.

Hun blev ikke frisk nok til at fuldføre kampens tiende parti.

22-årige Sara Sorribes Tormo lagde ellers frisk ud i kampens første parti, der varede i over ti minutter, ved at bryde Caroline Wozniackis serv.

Danskeren forsøgte at være spilbestemmende mod den defensivt spillende spanier, men i kampens begyndelse havde 14.-seedede Caroline Wozniacki svært ved at knække koden.

En flugtning ud af banen fra danskeren betød, at Sara Sorribes Tormo brød for anden gang i kampen og kom foran 3-0.

Caroline Wozniacki var ikke gode venner med linjerne, og endnu en bold ud af banen fra danskeren sendte spanieren foran 4-0.

Nu begyndte Wozniacki at få lidt bedre fat, og efter at have reduceret til 1-4 brød hun Sara Sorribes Tormos serv og kom på 2-4.

Danskeren fortsatte med at hæve niveauet, mens det tilsvarende faldt for spanieren, der fik en højere og højere fejlprocent.

Bagud 4-5 måtte Sara Sorribes Tormo lade sig behandle for en skade, og efter at have forsøgt sig med at spille videre måtte hun give op.

I anden runde skal Caroline Wozniacki møde Veronika Kudermetova.

Russeren sendte i år danskeren ud af French Open i første runde med en sejr i tre sæt.

Caroline Wozniacki har aldrig haft det store held med at komme langt ved Wimbledon, i hvert fald ikke som seniorspiller.

Den 28-årige dansker, der vandt juniorernes Wimbledon i 2006, er aldrig kommet længere end til fjerde runde ved grand slam-turneringen på græs.

