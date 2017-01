AALBORG: Trætheden har været til at få øje på hos Metalligaens tophold Aalborg Pirates på det seneste. Holdet har været ramt af mange skader, men det lysner så småt, og der er en realistisk chance for, at fem spillere med slemme skader er tilbage på isen, når det hele skal afgøres i slutspillet.

Det fortæller assistenttræner Ronny Larsen.

- Vi er optimistiske og tror på, at vi har et bredere hold om en måned eller to. Det har vi også behov for, slår han fast.

Status for de skadede profiler ser således ud:

Forward Christoffer Frederiksen har været ude med en knæskade siden starten af november. Men han er i bedring og kan få comeback om 1-2 uger.

Det har længere udsigter for den canadiske forward Ryan McDonough, der har været en vigtig spiller for piraterne. I fredagens kamp i Herning blev han ramt og skåret af en skøjte nær akillessenen. Flængen er dyb, men senen er intakt, så McDonough har "kun" udsigt til en pause på 1-2 måneder.

Klubmanden Bjarke Møller har siddet udenfor siden 3. december med en knæskade. Der går fremad, men han ventes først tilbage på is om en lille måneds tid.

Unge Oliver Anker Christensen siddet uden for i lang tid med et overrevet ledbånd i knæet, men han ser ud til at komme sig på rekordtid og er muligvis til rådighed, når slutspillet starter.

Endelig er Martin Højbjerg ude med en skade i overkroppen, og han er først aktuel om 2-3 uger.