Skader driller TFC

FODBOLD: Anfører i Thisted FC, Mathias Pedersen, fik onsdag aften hvervet som ankermand på midtbanen i thyboernes 4-1-4-1-opstilling. I sine seneste sæsoner har Mathias Pedersen tørnet ud for Skive IK, hvor han har spillet enten hængende angriber eller som ham, der støber kuglerne på den centrale midtbane.

Den sidste rolle har Mathias Pedersen også haft på midtbanen i Thisted siden sin tilbagekomst til det eneste nordjyske hold 1. division, men onsdag tvang skader TFC-cheftræner Bo Stougaard Thomsen til at prøve en ny mand som 6’er.

Thyboernes normale førstevalg på 6’er-positionen, Asger Bust, udgik søndag mod Lyngby med en ankelskade, som lige nu gør, han ikke kan støtte på foden.

Derfor var hans afløser i søndagens opgør, Martin Søndergaard, udset til at spille i onsdagens kamp mod Fredericia, men under mandagens træning brækkede Martin Søndergaard hånden.

Bo Stougaard Thomsen understreger, han på "ingen måde er i panik", og at han er i god dialog med direktøren for TFC Elite, Karl Kristian Guldhammer, om behovet for et par spillere ind.

På den anden side lægger Bo Stougaard Thomsen heller ikke skjul på, der er brug for et par spillere ind. Med skadessituationen i baghovedet kunne han godt tænke sig en rutineret mand, der kan dække flere pladser på midtbanen. Derudover efterspørger han en angriberkollega til Sakari Tukiainen.

- Vi kunne godt bruge et par spillere ind, for hvis der havde været én spiller mere skadet, havde jeg været nødt til at tage en U19-spiller med, jeg ikke havde set træne, siger Bo Stougaard Thomsen.