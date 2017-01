HELE LANDET: Når en borger får anerkendt mén og tab af erhvervsevne efter en arbejdsulykke, går der i gennemsnit 28 måneder, før vedkommende får svar, skriver Politiken.

Det viser nye tal for 2016 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), den tidligere Arbejdsskadestyrelse. Dermed er den i forvejen stærkt kritiserede ventetid på afgørelser blevet endnu længere.

I 2015 tog det i snit 26 måneder at behandle samme type sager.

Medregner man alle typer af sager om arbejdsskader - også dem der ikke fører til erstatning - lyder den gennemsnitlige ventetid på ni måneder. Det er én måned mere end i 2015.

Belastende ventetid

Målet er nu at få sagsbehandlingstiden ned. Det siger formanden for AES, Cristina Lage.

- Bestyrelsen har overtaget en stor og svær opgave og er selvfølgelig ikke tilfredse med de nuværende sagsbehandlingstider. Vi ved, at det er belastende at vente på en afgørelse, og vi har nu sat en massiv indsats i gang for at afvikle de ældste sager.

- 60 medarbejdere arbejder på opgaven. Det er bestyrelsens forventning, at vi derfor allerede i løbet af et år vil se resultater af denne indsats, siger hun til Politiken.

Blandt fagforeninger møder de fortsat stigende sagsbehandlingstider kritik. Næstformand i FOA Mona Striib kalder i Politiken ventetiderne "katastrofale".

Går fra hus og hjem

I 3F kalder man den stigende ventetid en "trist udvikling".

- Det økonomiske grundlag for den enkelte er fuldstændigt uvist i en meget lang tid. Og vi kan se, at mange af vores medlemmer må gå fra hus og hjem og får splittede familier.

- 28 måneder er utroligt lang tid ikke at vide, om man er købt eller solgt til at få en erstatning, siger hovedkasserer Ulla Sørensen til Ritzau.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil ikke sætte måneder på en retfærdig ventetid. Men han er heller ikke tilfreds med hverken de nuværende sagsbehandlingstider eller udsigten til, at der går år, før det bliver bedre.

- Det er helt uacceptabelt, og derfor kommer jeg også til at tage en snak med bestyrelsesformanden om den ambition.

- Det kan hun ikke være bekendt, det kan vi ikke være bekendt over for de borgere, der er en del af det her system, siger han til Politiken.

