NØRRESUNDBY: I dag, mandag 23. januar, afgør Aalborg Byråd Løvvangskolens videre skæbne.

Et forslag om at lukke skolen, at jævne den med jorden, er på byrådets dagsorden.

Men der ligger også et ændringsforslag fra SF om, at forslaget skal sendes tilbage til fornyet behandling i de forskellige udvalg.

Processen har ikke været god nok, talmaterialet er ikke belyst godt nok, og der bør udarbejdes en analyse af hele området, inden man beslutter noget så drastisk som at lukke skolen, mener SF.

Forældre kæmper stadig

En gruppe forældre har lige til sidste kæmpet for at bevare Løvvangskolen i Nørresundby.

- Det er en forhastet og uretfærdig afgørelse. Der er masser af uafklarede spørgsmål tilbage. Jeg føler ikke, at tingene er undersøgt til bunds, siger forældrerepræsentant i skolebestyrelsen for Løvvangskolen, Susanne Frederickson, der har skrevet til Undervisningsministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet for at få hjælp.

Begge ministerier svarer, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningen.

Det vil koste mellem 65 og 175 millioner kroner at renovere skolen på grund af byggematerialet, PCB, der er sundhedsskadeligt.

Appel til politikere

Susanne Fredericksons appel til politikerne er:

- Udskyd beslutningen, tag sagen af bordet, tag det nu med ro og få det her vurderet ordentligt. Tju-hej løsninger har aldrig været en god ting, siger Susanne Frederickson.

Bliver man i byrådet enige om at lukke skolen, sker det med udgangen af dette skoleår for børnene i 0. - 9. klasse.

De 80 specialklassebørn bliver på skolen indtil en ny tilbygning til Vester Mariendal Skole står klar.

Derefter rives Løvvangskolen ned.