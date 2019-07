Skær ned på kemien når du gør rent

MILJØ: Efter timers asen og masen er der ikke noget bedre end synet af et skinnende rent køkkengulv, spejlblanke vinduer og et velduftende toilet.

Men en hovedrengøring kan have utilsigtede konsekvenser, hvis du ganske ukritisk vælger dine rengøringsmidler og bruger produkterne i litervis.

- Nogle af de kemikalier, vi bruger, kan påvirke sundheden eller miljøet, siger Elisabeth Paludan, som er funktionsleder i kemikalieenheden i Miljøstyrelsen.

I Danmark har vi regler, der sikrer, at den mest problematiske kemi ikke findes i produkterne.

- Men vi ved ikke særlig meget om den samlede eksponering, vi bliver udsat for - altså når vi får små mængder fra mange forskellige kilder, siger Elisabeth Paludan.

Gå uden om parfume og farve

Du behøver ikke være fuldstændig kemikalieforskrækket, men du bør altid vælge miljømærkede produkter og bruge så lidt som overhovedet muligt, når du gør rent, fastslår hun.

Tænk også over, om produktet indeholder unødvendige ingredienser.

- Der er ingen grund til, at der er parfume i. Det dufter, men det er ikke det, der gør rent, siger Elisabeth Paludan.

Det samme gælder farvestoffer.

Og faktisk kan du komme rigtig langt med vand alene, forklarer Anne Grete Rasmussen, der er rengøringsekspert hos Bolius og driver hjemmesiden FruGrøn.dk.

- Hvis man sørger for at holde rent i stedet for at gøre rent, behøver man sjældent at tage de meget skrappe midler i brug, siger hun.

Fakta: Tre råd til rengøringsmidler - Hvis du køber miljømærkede rengøringsmidler, er der stillet krav til indholdsstofferne. Du undgår blandt andet stoffer som klor, optisk hvidt og visse tensider. - Undgå så vidt muligt produkter, der er faremærkede som miljø- eller sundhedsskadelige - for eksempel med et kryds eller et dødt træ og en død fisk. - Skær ned på desinficerende midler. Lugtproblemer kan normalt fjernes med almindelige rengøringsmidler - og spækbræt og knive brugt til råt kød kan desinficeres med kogende vand. Kilde: Miljøstyrelsen. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Den daglige omgang

Hvis du for eksempel tørrer håndvasken over med en klud eller en svamp en gang om dagen, undgår du, at der lægger sig et tykt lag kalk.

Og sørger du for jævnligt at feje og fjerne små pletter på gulvet, behøver den ugentlige gulvvask ikke at kræve særlig meget - hverken kræfter eller kemi.

- Kan man undgå at pjaske gulvene til med vand, så er det også bedre for indeklimaet. For vandet fordamper og hænger i luften - og det gør kemien også, hvis man har brugt rengøringsmidler, siger Anne Grete Rasmussen.

Hun tilføjer, at mikrofiberklude er et gyldent hjælpemiddel til rengøringen. Foruden at de suger støv, kan de nemlig også fjerne smuds og snavs - for eksempel fra fedtede barnefingre - uden brug af sæbe.

Du bør også finde børsterne frem, når du skal gøre for eksempel toilet eller havemøbler rene.

- Man kan komme langt med mekanisk arbejde. Det kræver bare, at man gør lidt hver dag, siger Anne Grete Rasmussen.

Skal der lidt mere til end vand - og det skal der i ny og næ - så start med en smule håndopvaskemiddel. Og skal der skrappere midler til, så brug miljømærkede specialmidler i meget små doser.

/ritzau fokus/