Skærer på det specialiserede område

FREDERIKSHAVN: Som det ser ud efter onsdagens møde i socialudvalget i Frederikshavn Kommune, skal der på nuværende tidspunkt findes to millioner kroner i 2020 på det specialiserede socialområde.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Onsdag behandlede udvalget blandt andet sine budgetbemærkninger for 2020.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre vedtog disse bemærkninger, som de foreligger.

- Og det bemærkes hertil, at såfremt økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL fører til yderligere midler til Socialudvalget, så vil udvalget revurdere sit budget på dette eventuelt nye grundlag, oplyses det.

- Med de midler, vi har fået stillet til rådighed, så er dette vores bedste bud. Vi håber dog naturligvis på, at socialudvalget vil få flere midler på baggrund af de aktuelle forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, siger udvalgsformand for socialudvalget Ole Rørbæk Jensen (S).

Fokus på effektiviseringer

Der skal på nuværende tidspunkt altså findes netto to millioner kroner i 2020 på det specialiserede socialområde. I første omgang vil udvalget bestræbe sig på at finde midlerne via effektiviseringer, forklarer Ole Rørbæk Jensen.

- Vi forsøger os med effektiviseringer, selvom vi udmærket ved, at medarbejderne allerede løber hurtigt. Skulle vi ikke have heldet med os her, kan der dog blive tale om serviceforringelser over for borgerne. Det er mit ønske som udvalgsformand, at borgerne bliver påvirket mindst muligt. Hvis der bliver tale om serviceforringelser, vil de skulle forelægges Socialudvalget, inden de effektueres, runder udvalgsformanden af.