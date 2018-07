- Skæve IF er ikke den eneste klub under pres

FREDERIKSHAVN: Forleden kastede Skæve Idrætsforening håndklædet i ringen og opgav at føre den 53-årige idrætsforening videre. Men Skæve IF er langtfra den eneste landsbyklub, der har ondt. I økonomien og i medlemstallet.

Mange andre små klubber risikerer at lukke de kommende år, og derfor er der brug for en håndsrækning til klubber og foreninger i landsbyerne.

Som omtalt forleden er politikerne i Frederikshavn Kommune enige om de overordnede regler for tilskud, men en vigtig detalje, lokaletilskuddet, er ikke forhandlet på plads, og her vil Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF, kæmpe for at bevare et lokaletilskud på 75 procent.

- Bevar lokaletilskuddet

Lovens minimum er 65 procent, men det vil være forkert med en grønthøsternedskæring, der rammer alle klubber, siger FUF-formand Henrik Carlsen.

- Tværtimod, siger Henrik Carlsen, der mener, at kultur- og fritidsudvalget i stedet skal gå i dialog med landsbyerne og opfordre klubber og foreninger til at rykke sammen på færre matrikler.

- I Skæve har borgerforeningen også sit foreningshus, og i andre landsbyer ser vi foreningsaktiviteterne spredt på mange adresser. I Hørby var der for seks-otte år siden 11 kommunalt støttede foreningshuse. Det giver dårlig økonomi hos alle klubberne, men hvis de finder sammen, kan vi forhåbentlig bevare et fælles foreningshus og et grønt område i alle kommunens landsbyer, siger Henrik Carlsen.

Han nævner flere eksempler på landsbyer, hvor foreningsaktiviteterne fortsat er spredt på flere matrikler: Jerup, Ravnshøj-Kvissel og Lyngså med flere.

Klubber under pres

På få år er antallet af foreninger, der får støtte fra Folkeoplysningsloven i Frederikshavn Kommune faldet fra omkring 220 i 2012 til nu cirka 160.

Det betyder ikke, at der er nedlagt 60 foreninger, men at flere af dem får så lidt i tilskud, at det ikke er umagen værd at søge det.

Lukningen af Skæve IF risikerer også at ramme petanque-spillerne, der har en bane på anlægget ved klubhuset.