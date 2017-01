SKAGEN: Frederikshavn Kommune valgte at takke nej til et nyt svømmehalsprojekt i Lille Skagen på Hedeboskolens gamle grund, og i stedet satse på Skagen- Kultur og Fritidscenter.

Men hvad skal der ske med Skagenhallen ud over den nødvendige vedligeholdelse og aktuelle renovering af svømmehallens vandrensningssystem?

Det spurgte flere ind til på erhvervsforeningens debatmøde torsdag aften.

Kent Damgaard, Karstensens Skibsværft, opfordrede til at hæve ambitionsniveauet og ikke bare at "sidde og fedte med fem millioner til vedligeholdelse af svømmehallen".

- Vi skal være fremme i skoene, hvis vi vil have medarbejderne til at flytte herop og blive i Skagen. Rammerne til kultur- og idrætslivet skal være i orden. På Karstensens har vi 35 lærlinge, og det er ikke nok at banke spuns ned i havnen. Rammerne skal være i orden, sagde direktøren fra skibsværftet.

Børnefamilie en regnvejrsdag

- Hvad skal en børnefamilie lave i Skagen på regnvejrsdag, supplerede Jytte Høyrup (V), der ikke er imponeret over de initiativer, der er sat i gang i denne byrådsperiode.

- Havneudvidelserne blev besluttet i forrige periode. Vi må ikke gå i stå, og det er det, der er ved at ske, sagde Jytte Høyrup, der efterlyste "bedre købmandskab", når private investorer byder ind med nye tiltag.

Respekt for selveje

Borgmester Birgit Hansen afviste kritikken.

- Skagenhallen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Det skal vi respektere. De må selv komme med planer for hallens udvikling og drift, sagde borgmesteren.

Skagenhallen har været ude i store økonomiske vanskeligheder og slæber rundt på en gæld på 23 millioner kroner.

- Men de sidste tre år har hallen været godt drevet, sagde Birgit Hansen.

Tid til at konsolidere

Kritikken af den manglende investeringslyst skød borgmesteren også ned:

- For tre år siden var vi Danmarks fattigste kommune. Vi har i dag den femte højeste langfristede gæld på 1,2 milliarder kroner. Her og nu skal vi konsolidere økonomien og have styr på fundamentet. Vi skal ikke bygge med mursten, blot fordi vi synes, det er spændende, men i 2018-2020 kan vi begynde med nye tiltag, sagde Birgit Hansen.

Peter Nielsen (K) opfordrede til at satse endnu mere lokalt på Erhvervshus Nord fremfor det regionale Business Region North, som han kaldte "et misfoster, der stort set udelukkende bidrager til udvikling i Aalborg".