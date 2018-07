Skagen Festival åbner for 48. gang

SKAGEN: Skagen bymidte er i disse dage tæt befolket af forventningsfulde og musikglade mennesker, der har fundet vej til dette års udgave af Skagen Festival.

Det er i år 48. udgave af den traditionsrige festival, hvilket gør den til Danmarks ældste musikfestival. Ifølge formand for Skagen Festival Lis Jensen kunne betingelserne ikke blive bedre for at holde et brag af en festival over de næste fire dage.

- Det er så fedt, at komme i gang. Solen skinner, musikken spiller og de mange festivalgæster hygger sig. Vi er så klar til at give dem en oplevelse for livet, siger Lis Jensen med begejstring i stemmen.

Unikke oplevelser på menuen

Allerede fra torsdag formiddag var der musik på de officielle scener rundt i byen, og på de mindre beværtninger havde trubadurerne også stemt guitaren og fundet sig til rette.

I løbet af festivalen kan festivaldeltagerne se frem til flere unikke musikoplevelser ifølge Lis Jensen.

- Et af vores nye initiativer er lørdagens Festival Session, hvor gamle og nye musikere mødes i samspil. Der skal festivaldeltagerne nok få sig en ahaoplevelse eller to, garanterer hun.