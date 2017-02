SKAGEN: Flere havne har været i spil for Egersund Trål AS, der har valgt Skagen som den bedste mulighed for etablering af et nyt vodbinderi:

- For os er det vigtigt at kunne møde kunderne på deres hjemmebane for at kunne tilbyde dem service på deres fiskeriudstyr, og vi tror dertil på, at en etablering i Skagen Havn vil kunne trække endnu flere bådanløb til havnen, siger Bjørn Havsø, managing director i Egersund Trål AS.

Egersund Trål AS er en del af Egersund Group AS, som har 1300 ansatte i hele verden og en total omsætning på 2,4 milliarder norske kroner.

Intentionsaftalen betyder, at Skagen Havn pt. undersøger muligheden for at opføre lagerbygning og værksted for vodbinderi på den nuværende havneplads, mens planen er, at Egersund Trål AS skal have deres permanente placering på det nye landareal i forbindelse med en etape 3 af havneudvidelsen, som Skagen Havn pt. arbejder på at skabe grundlaget for.

Willy B. Hansen, adm. direktør for Skagen Havn glæder sig over intentionsaftalen med Egersund Trål AS, som styrker platformen for etape 3 af havneudvidelsen:

- Egersund Tråls etablering vil være med til at styrke servicepaletten på Skagen Havn og tiltrække yderligere kunder på området omkring service og muligheden for at lande fisk, når de alligevel kommer for at få service. Vi ser dem som interessante kommende kunder i forhold til etape 3 af havneudvidelsen, hvor det kan være med til at styrke hele forretningskonceptet for den investering. Det er en virksomhed, som har mange kunder i Norge og en del danske også. Så vi håber selvfølgelig, at de med deres etablering i Skagen kan trække flere fiskefartøjer til Skagen, siger Willy B. Hansen.

Etape 3 af havneudvidelsen indeholder blandt andet en landudvidelse på cirka 150.000 m2 og 730 meter ny kaj.

Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn og formålet med etape 3 er at skabe endnu større og bedre rammer for aktører i relation til fiskeriet herunder både fiskere og fiskeindustri.