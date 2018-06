Skagen Hotel har fået en tvilling: Nu er dørene slået op

SKAGEN: De seneste ni måneder har håndværkere knoklet på livet løs med dels at renovere det gamle Clausens Hotel - og samtidig lave en tro kopi af bygningen lige ved siden af.

For siden Gitte Nordmann købte det gamle Clausens Hotel for 5 år siden, har hun gået med tanken om at opføre en tvillinge-bygning lige ved siden af. Den tanke er nu blevet ført ud i livet, og således har Skagen Hotel ganske nyligt slået dørene op centralt i byen lige overfor banegården.

- I starten var tanken at beholde lidt af det gamle, men som byggeriet skred frem, kunne jeg se at det var skønnest at få det hele med, siger Gitte Nordmann med et smil.

Nyt brasserie

Så alt det gamle er blevet gennemrenoveret, og det er faktisk svært at skelne mellem nyt og gammelt, da det hele går op i en højere enhed.

Men skelner man alligevel, så er der i den nye afdeling, altså tvillingebygningen, brasserie i stueplan med spritnyt køkken og omkring 80 siddepladser.

- Til frokost vil vi servere nordisk inspireret smørrebrød lavet fra bunden, mens vi til aften vil have menuer på to til fem retter samt a la carte, fortæller Gitte Nordmann.

I "den gamle" afdeling er der lobby og reception samt selskabs- og konferencelokale i stueplan. Og på de øvre etager er der så værelser til op imod 100 gæster.

- Da vi begyndte at bygge og renovere havde vi 10 værelser, og nu er vi oppe på 38, som faktisk alle er forskellige i indretning. Og så har de alle fået et Skagen-navn, som eksempelvis Vippefyret, Grenen eller et kunstnernavn, oplyser Gitte Nordmann.

Selve hotellets historie strækker sig tilbage til 1908.