Skal det være lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på elløbehjul?

AALBORG: Synes du, at det skal være lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på elløbehjul? Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side, og meningerne var delte:

- Ja, det bør det være. Men der er et problem med disse løbehjul. Den, der kører på det har svært ved at vise af, når der skal drejes, og risikerer at vælte hvis de slipper med den ene hånd. Til orientering for interesserede, så er det muligt at købe hjelme med indbygget blinklys i nakken, således at bagved kørende trafikanter kan se, at løbehjulet skal dreje. Tænk over det. Jeg ved dog ikke hvor de kan købes, men jeg har set en person købe med det i Tyskland, skriver Lars Egemose.

- JA det er alt for farligt uden. Har oplevet efter at have orienteret mig grundigt, inden jeg svinger (i bil) alligevel overså et løbehjul, der kom med meget stor fart. Der skete heldigvis ikke noget, men jeg blev meget chokeret, fortæller Lisbeth Jørgensen.

- JA og også på cykel skulle det være lovpligtig. Selv kører jeg altid med hjelm, for den giver mig følelsen af tryg- og sikkerhed, skulle jeg lande på hovedet i et uheld. Vil virkelig være ked af at skulle undvære den, skriver Ann Britt Jacobsen.

- Lad dog folk selv tage ansvar for deres eget ve og vel i stedet for alt skal dikteres fra staten side. Bare endnu en mulighed for at skrive bøder ud til højre og venstre, mener Claus Thomsen.

- Nej jeg synes derimod at vi skal prøve gå en anden vej se om vi kan rykke noget via fornuften. Det er langt mere passende at se på hastigheden i byerne, skriver Sanne Pedersen.

- How to ruin a business, det fjerner jo hele ideen med, at de løbehjul er en nem og hurtig måde, at komme fra A-B, mener Thor Aagaard.

- Ja, selvfølgelig. Og på cykel, skateboard, sedgwick og inliners, synes Kirsten Jæger Hestehave Simonsen.

- Regler regler regler, hvornår får det en ende, vi må ikke tænke selv mere, mener Inge Ottesen.

- God ide. Og burde det også være på cykel, mener Kasper Anker Hansen.

- Jamen det er da altid godt med tvang og diktatur, noget vi danskere da slet ikke ville kunne undvære. Folket vælger selv, hvordan de vil leve deres liv. Hvorfor skal alle de regler og love, tvinges ned over hovederne på os, skriver Michael Kristiansen.

- Ja, men det skal også gælde cyklister, synes Louise Kathrine Memborg.

- Nej det skal være en anbefaling. Dog kan man lave en alders lov. Så alle under 15-18-21 skal bære dem. Og derfra selvvalgt. Men muligvis ikke dækket af en forsikring, skriver Fauerholt Djess.

- Akkurat som hjelm på motorcykel/sele på i bil, så burde det være lovpligtig med hjelm både ved cykling og på løbehjul, synes Peter Schaumburg Johannesen.

Du kan se mange flere kommentarer på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også selv har mulighed for deltage i debatten.