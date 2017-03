INDLAND: Venter der en glædelig overraskelse i form af lidt ekstra lommepenge, eller er der et girokort på vej med posten fra Skat?

Det kan 4,6 millioner danskere tjekke fra mandag 13. marts. Her ligger årsopgørelsen for 2016 nemlig klar på Skats hjemmeside.

- Rigtig mange borgere har ikke noget at selvangive, da Skat efterhånden får de fleste oplysninger automatisk.

- Men derfor bør man alligevel kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder for eksempel kørselsfradrag, håndværkerfradrag og børnebidrag, siger kontorchef Jørgen Wissing Jensen i en pressemeddelelse.

Klikker man ind på Skats hjemmeside er der en guide til de forskellige fradrag. Det skal helst være så nemt som muligt for den enkelte, lyder det fra Jørgen Wissing Jensen.

- Derfor kan man via en guide på skat.dk hurtigt og nemt få information om fradrag, der kan være relevante, siger Jørgen Wissing Jensen.

Skat har desuden sørget for ekstra bemanding og udvidet åbningstiderne på telefonerne fra klokken 9.00 til 20.00.

- Vi har kaldt ekstra folk ind til at håndtere de mange opkald, vi får, og vi har udvidet åbningstiden. I alt er 550 personer klar til at svare på spørgsmål.

- Vi forventer at besvare over 85.000 opkald i den første uge. Men man kan dog stadig forvente ventetid på telefonerne, eller at det i perioder kan være svært at komme igennem, siger Jørgen Wissing Jensen.

/ritzau/