Skal du have penge tilbage i Skat?

DANMARK: Så er den store dato afsløret. Datoen som vi alle har ventet på:

12. marts er dagen, hvor Skat åbner for adgangen til årsopgørelsen for 2017.

Her får 4,6 millioner borgere mulighed for at tjekke, om du skal have penge tilbage, eller om du skal betale penge tilbage til statskassen.

Skat modtager 100.000 oplysninger

Skat oplyser i en pressemeddelelse, at de mange årsopgørelser bliver dannet på baggrund af omkring 200 millioner oplysninger, som Skat modtager fra blandt andre banker og arbejdsgivere.

Oplysningerne kommer automatisk til Skat, og derfor behøver mange borgere ikke foretage sig noget.

Det betyder, at kun 700.000 skatteborgere har behov for at ændre i årsopgørelsen.

Og skal du nu have penge tilbage, kan du forvente at få dem ind på din 10. april - altså med mindre du skal have over 100.000 retur. Så tager det lidt længere tid.

